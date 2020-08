ഇസ്ലാമാബാദ്: കുൽഭൂഷൺ ജാധവിന് വേണ്ടി അഭിഭാഷകനെ നിയമിക്കാൻ ഇന്ത്യക്ക് അനുമതി നൽകാൻ പാക് സർക്കാരിന് ഇസ്ലാമാബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശം. ഇന്ത്യയുടെയോ, കുൽഭൂഷണിന്റെയോ അനുവാദമില്ലാതെ കുൽഭൂഷണിനായി പാക് അഭിഭാഷകനെ നിയമിച്ചിരുന്നു.

നീതിയുടെ പുനരവലോകനവും പുനഃപരിശോധനയും (International Court of Justice Review and Reconsideration Ordinance 2020) എന്ന ഓർഡിനൻസ് പാകിസ്താൻ നടപ്പാക്കി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് ജാധവ് കേസില്‍ ഇന്ന് വാദം കേട്ടത്. ഓർഡിനൻസ് പ്രകാരം പാകിസ്താൻ സൈനിക കോടതിയുടെ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധനയ്ക്കായി ഇസ്ലാമാബാദ് ഹൈക്കോടതിയിൽ അപേക്ഷിക്കാനാവും. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആദ്യമാണ് പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിനിടയിൽ അധോസഭ പുതിയ ഓർഡിനൻസ് പാസാക്കിയത്.

ഇതുപ്രകാരം 2017-ൽ പാകിസ്താൻ സൈനിക കോടതി വിധിച്ച വധശിക്ഷക്കെതിരെ പുനഃപരിശോധന ഹർജി സമർപ്പിക്കാൻ ജാധവിന് സാധിക്കും. ചാരവൃത്തി ആരോപിച്ച് 2017-ലാണ് വിരമിച്ച ഇന്ത്യൻ നാവികസേന ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജാധവിന്‌ പാക് സൈനിക കോടതി വധശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത്.

