ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മു കശ്മീരിലും പഞ്ചാബിലും സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ പാകിസ്താന്‍ പുതിയ പദ്ധതികളൊരുക്കുന്നതായി രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഖലിസ്ഥാനി ഗ്രൂപ്പുകളുമായി സഹകരിച്ച് കശ്മീര്‍ ഖലിസ്ഥാന്‍ റെഫറന്‍ഡം ഫ്രണ്ട് എന്ന പേരില്‍ പുതിയ തീവ്രവാദി സംഘടന പാകിസ്താന്‍ രൂപീകരിച്ചതായാണ് ഏജന്‍സികള്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന. കശ്മീര്‍, ഖലിസ്ഥാന്‍ എന്നിവ സൂചിപ്പിച്ച് കെ 2(K2) എന്നാണ് സംഘടനയുടെ പുതിയ പദ്ധതിയ്ക്ക് നല്‍കിയിരിക്കുന്ന പേര്.

പാക് ചാരസംഘടനയായ ഐഎസ്‌ഐ ഖലിസ്ഥാനി ഭീകരസംഘടനകളുമായി കൈകോര്‍ത്ത് കൊണ്ട് യുവാക്കളെ പുതിയ സംഘടനയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായാണ് രഹസ്യവിവരം. പഞ്ചാബ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഭീകരപ്രവര്‍ത്തനം വര്‍ധിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നിയന്ത്രണരേഖയ്ക്ക് സമീപം ഡ്രോണുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആയുധവിതരണവും പാകിസ്താന്‍ ഈയിടെയായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

സുരക്ഷ ദുര്‍ബലമായ പഞ്ചാബ് അതിര്‍ത്തിമേഖലകള്‍ മുതലെടുക്കാന്‍ പാകിസ്താന്‍ ശ്രമം നടത്തുന്നതായി ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. പഞ്ചാബ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ബബ്ബര്‍ ഖല്‍സ ഖലിസ്ഥാന്‍ ഫോഴ്‌സും പാക് സൈന്യവും ഡ്രോണുകളും ഡ്രൈവറില്ലാ വാഹനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ അതിര്‍ത്തിയില്‍ താവളമടച്ചിരിക്കുന്ന ഭീകരര്‍ക്ക് ആയുധങ്ങള്‍ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കെ 2 പദ്ധതി സജീവമാക്കാനും രാജ്യത്ത് സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കാനുമാണ് പാക് നീക്കമെന്നാണ് ഇന്റലിജന്‍സ് ഏജന്‍സികളുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്.

Content Highlights: ISI teams up with pro-Khalistan outfits to create unrest in India