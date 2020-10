ന്യൂഡല്‍ഹി: ലഡാക്കിലെ ചൈനീസ് സൈന്യത്തിന് പാകിസ്താന്‍ സൈനിക സഹായം നല്‍കുന്നതായി സംശയമുയരുന്നു. ഒരു ചൈനീസ് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്ത വീഡിയിയോയാണ് ഈ സംശയം ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോയില്‍ കാണപ്പെട്ട ഒരു സൈനികന്റെ രൂപം ചൈനീസ് വംശജരെപ്പോലെ അല്ലെന്നുള്ളതാണ് ഓണ്‍ലൈന്‍ ലോകത്ത് ഉയര്‍ന്നുവന്നിരിക്കുന്ന സംശയം.

ഷെന്‍ ഷെവെയ് എന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനാണ് ഇന്ത്യാ- ചൈന നിയന്ത്രണരേഖയ്ക്ക് സമീപമുള്ള ചൈനീസ് സൈനികരുടെ വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്തത്. ചൈനീസ് സൈനികരെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ദേശഭക്തി ഗാനം പാടുന്ന സൈനികര്‍ക്കിടയില്‍ താടിവളര്‍ത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ഉയരവും, മുഖാകൃതിയും മറ്റ് ചൈനീസ് സൈനികരുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ആളുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ജൂണ്‍ മുതല്‍ ഇന്ത്യാ- ചൈന സൈനികര്‍ ലഡാക്കില്‍ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗാല്‍വനില്‍ ഇരുസൈനികരും ഏറ്റുമുട്ടുകയും 20 ഇന്ത്യന്‍ സൈനികര്‍ വീരമൃത്യു വരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തങ്ങളുടെ അഞ്ച് സൈനികര്‍ മരിച്ചുവെന്നാണ് ചൈന ഔദ്യോഗികമായി സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളത്.

