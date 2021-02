കൊല്‍ക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ എട്ട് ഘട്ടങ്ങളായി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിന് പിന്നില്‍ കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബിജെപിയുടെ ഗൂഢാലോചനയാണെന്ന ആരോപണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി.

ബംഗാളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെയും അമിത് ഷായുടെയും നിര്‍ദ്ദേശാനുസരണം ആണോ എന്ന് അവര്‍ ചോദിച്ചു. സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ബംഗാളിലേതിന് സമാനമായ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഒറ്റദിവസമാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ബിജെപി നിര്‍ദ്ദേശിച്ച തീയതികളിലാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തുന്നതെന്നാണ് മനസിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്നത്. അസമിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍വന്ന് പ്രചാരണം നടത്താന്‍ മോദിക്കും അമിത് ഷായ്ക്കും സൗകര്യം ഒരുക്കാനാണോ ഇതെന്ന് അവര്‍ ചോദിച്ചു.

ഇത്തരം കളികള്‍ നടത്തുന്ന ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. ബംഗാളിന്റെ പുത്രിയാണ് താന്‍. സംസ്ഥാനത്തെപ്പറ്റി ബിജെപിയെക്കാള്‍ നന്നായി തനിക്കറിയാം. എട്ട് ഘട്ടങ്ങളായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയാലും തങ്ങള്‍തന്നെ വിജയിക്കും. എല്ലാ ഗൂഢാലോചനകളെയും പരാജയപ്പെടുത്തും. അപമാനിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിന് ബംഗാളിലെ ജനങ്ങള്‍ മറുപടി നല്‍കും. രാജ്യത്തെ ഏക വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ലക്ഷ്യംവച്ചാണ് ബിജെപി ഇത്തരം നീക്കങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതെന്നും മമത ആരോപിച്ചു.

രാജ്യത്തെ നാല് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശത്തെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികള്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് വിമര്‍ശവുമായി മമത രംഗത്തെത്തിയത്. ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നങ്ങളടക്കം വിലയിരുത്തിയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ വിശദീകരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളായാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നതെന്നും ഇത്തവണത്തെ എട്ട് ഘട്ടങ്ങള്‍ വലിയ കാര്യമല്ലെന്നും കമ്മീഷന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

