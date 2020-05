ന്യൂഡല്‍ഹി: രണ്ട് മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ആഭ്യന്തര വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ മെയ് മെയ് 25 മുതല്‍ പുനരാരംഭിക്കുകയാണ്. വിമാനത്തിനുള്ളില്‍ ഒരു മീറ്റര്‍ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കല്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ സമ്മതിച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ ആഭ്യന്തര വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ പുനരാരംഭിക്കുന്നത് ആശങ്കകള്‍ ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എന്നാല്‍ വിമാനത്തിനുള്ളില്‍ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചില്ലെങ്കിലും മറ്റ് യാത്രാരീതികളെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യോമഗതാഗതം ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മാര്‍ഗമാണെന്ന് വ്യോമയാന വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു. 2003 ല്‍ ആദ്യമായി സാര്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത ശേഷം വിമാന നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ കാബിന്‍ എയര്‍ സംവിധാനം നവീകരിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

കാബിന്‍ എപ്പോഴും വൃത്തിയാണെന്നുറപ്പാക്കുന്നതിന് കാര്യക്ഷമമായ വായുസഞ്ചാരവും ശുദ്ധീകരണ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധര്‍ പറയുന്നു. ഒരു സാധാരണ ശീതീകരണ സംവിധാനത്തില്‍ വായുസഞ്ചാരം വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ട് അല്ലെങ്കില്‍ മുന്നില്‍ നിന്ന് പിന്നിലേക്ക് ആണെങ്കില്‍, വിമാനത്തില്‍ വായുപ്രവാഹം സെക്കന്റില്‍ ഒരു മീറ്റര്‍ എന്ന തോതില്‍ താഴേക്കാണ്. ഇത് അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നുവെന്നും വിമാന നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ പറയുന്നു.

ഓരോ രണ്ട് - മൂന്ന് മിനിറ്റിലും കാബിന്‍ എയര്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും ശുദ്ധീകരിക്കുകയും പുതുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും വിദഗ്ദ്ധര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. കൊറോണ വൈറസ് ഏകദേശം 0.125 മൈക്രോണ്‍ (125 നാനോമീറ്റര്‍) വ്യാസമുള്ളതാണ്. എച്ച്.ഇ.പി.എ ഫില്‍ട്ടറുകള്‍ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന കണങ്ങളുടെ വലുപ്പപരിധി 0.01 മൈക്രോണും (10 എന്‍എം) അതിന് മുകളിലുമാണെന്ന് വിമാന നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു.

'നമ്മളില്‍ മിക്കവരും കരുതുന്നത് ഫില്‍ട്ടറുകള്‍ വലകള്‍ പോലെയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുവെന്നാണ്. എന്നാല്‍ അങ്ങനെയല്ല. 'ഡിഫ്യൂഷണല്‍ ഇന്റര്‍സെപ്ഷന്‍ ' അവ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.'- ഒരു സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധന്‍ പറഞ്ഞു.

