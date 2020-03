ഭുവനേശ്വര്‍: കൊറോണ നിരീക്ഷണത്തില്‍ ആശുപത്രിയിലെ ഐസോലേഷന്‍ വാര്‍ഡില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഐറിഷ് പൗരന്‍ 'മുങ്ങി'. കട്ടക്കിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ നിന്നാണ് ഇയാള്‍ രക്ഷപ്പെട്ടത്.

ഭുവനശ്വേറിലെ ബിജു പട്‌നായിക് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ പനി അടക്കമുള്ള കൊറോണ ലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടതോടെയാണ്‌ ഇയാളെ എസ്.സി.ബി മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ ഐസോലേഷന്‍ വാര്‍ഡിലേക്ക് മാറ്റിയത്.

എന്നാല്‍ നിരീക്ഷണത്തില്‍ തുടരുന്നതിനിടെ ഇയാള്‍ അധികൃതരെ അറിയിക്കാതെ പുറത്തേക്ക് കടന്നു. ഇയാളെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള തിരച്ചില്‍ തുടരുകയാണ്. മംഗളാബാഗ് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

Content Highlights: Irish national suspected to have coronavirus, flees from Odisha hospital