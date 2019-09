ന്യൂഡല്‍ഹി:ഐ.എന്‍.എക്സ് മീഡിയ അഴിമതി കേസില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് പി.ചിദംബരത്തിന്റെ റിമാന്‍ഡ് നീട്ടി. ചിദംബരത്തെ ഒരു ദിവസം കൂടി കസ്റ്റഡിയില്‍ വെക്കാന്‍ സിബിഐക്ക് പ്രത്യേക കോടതി അനുമതി നല്‍കി. കേസില്‍ ചിദംബരത്തിന് ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്ന ഹര്‍ജിയില്‍ നാളെ വാദം കേള്‍ക്കാനും സിബിഐ പ്രത്യേക കോടതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹര്‍ജി സുപ്രീംകോടതി നാളെ പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇടക്കാല ജാമ്യത്തില്‍ സിബിഐ കോടതി വാദം കേള്‍ക്കുക. സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോള്‍ ചിദംബരത്തെ തിഹാര്‍ ജയിലിലേക്ക് അയക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ഇടക്കാല ജാമ്യം വിചാരണ കോടതി പരിഗണിക്കണമെന്നും ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

ഈ ഉത്തരവിനെ ചൊല്ലി സിബിഐ കോടതിയില്‍ സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മെഹ്തയും ചിദംബരത്തിന്റെ അഭിഭാഷകരും തമ്മില്‍ രൂക്ഷമായ വാഗ്വാദമുണ്ടായി. ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് നാളെ കേസ് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിച്ച ശേഷം ജാമ്യത്തില്‍ വാദം കേള്‍ക്കാന്‍ സിബിഐ കോടതി തീരുമാനിച്ചത്.

ഇടക്കാല ജാമ്യത്തില്‍ ഇന്ന് തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിട്ടതായി ചിദംബരത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ച മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ കപില്‍ സിബല്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ തുഷാര്‍ മെഹ്ത ഇതിനെ എതിര്‍ത്തു. ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നോട്ടീസ് നല്‍കിയിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.

