ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐ.എന്‍.എക്‌സ് മീഡിയ കേസില്‍ അറസ്റ്റ് ഭീഷണി നേരിടുന്ന ചിദംബരത്തെ തേടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടില്‍ ഇന്ന് രാവിലെ വീണ്ടും സിബിഐ സംഘം എത്തി. കുറച്ച് സമയം അവിടെ തങ്ങിയ ശേഷം സംഘം മടങ്ങി. സുപ്രീംകോടതി തീരുമാനം വരുന്നത് വരെ അറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കരുതെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചിദംബരത്തിന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ സിബിഐ ഡയറക്ടര്‍ക്ക് കത്ത് നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മൂന്നാം തവണയും ഡല്‍ഹിയിലുള്ള ചിദംബരത്തിന്റെ വീട്ടില്‍ സിബിഐ സംഘം എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഐഎന്‍എക്‌സ് മീഡിയ കേസില്‍ രണ്ട് മണിക്കൂറിനകം ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകണണെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് സിബിഐ ചിദംബരത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി നോട്ടീസ് പതിച്ചിരുന്നു. ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ സിബിഐ ഡയറക്ടര്‍ക്ക് കത്ത് നല്‍കിയത്.

ഏത് നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ചിദംബരത്തോട് രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ ഹാജരാകാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അഭിഭാഷകന്‍ കത്തിലൂടെ ചോദിച്ചു.

എന്റെ കക്ഷി രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ ഹാജരാകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങള്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന നോട്ടീസില്‍ ഏത് നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് അഭിഭാഷകനായ അര്‍ഷദീപ് ഖുഖാന വ്യക്തമാക്കി.

മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം നിഷേധിച്ച ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരായ അടിയന്തര ഹര്‍ജി ഇന്ന് രാവിലെ 10.30ന് ഹാജരാക്കാന്‍ സുപ്രീംകോടതി ചിദംബരത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. സുപ്രീംകോടതി ഇക്കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് വരെ അറസ്റ്റ് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള നടപടികള്‍ എടുക്കരുതെന്നും അഭിഭാഷകന്‍ സിബിഐ ഡയറക്ടര്‍ക്ക് അയച്ച കത്തില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മാത്രമല്ല എന്റ കക്ഷി അദ്ദേഹത്തിന് നിയമത്തിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന അവകാശങ്ങള്‍ വിനിയോഗിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം നിഷേധിച്ച ഉത്തരവിനെതിരെ അടിയന്തര ആശ്വാസം ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച തന്നെ അദ്ദേഹം സുപ്രീംകോടതിയില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അഭിഭാഷകന്‍ കത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ചിദംബരത്തിന്റെ ഡല്‍ഹിയിലെ വീട്ടില്‍ ഇന്നലെ വൈകീട്ടാണ് ആദ്യം ആറംഗ സിബിഐ സംഘവും എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും എത്തിയത്. എന്നാല്‍ ചിദംബരം വീട്ടില്‍ ഇല്ലായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് മടങ്ങി പോയ സിബിഐ സംഘം വീണ്ടും വീട്ടിലെത്തി നോട്ടീസ് പതിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ വീണ്ടും സിബിഐ സംഘം എത്തുകയായിരുന്നു.

