ന്യൂഡല്‍ഹി: കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് നിര്‍ത്തിവെച്ച അന്താരാഷ്ട്ര വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ ജൂണ്‍ മധ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ചേക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രി ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരി. തിങ്കളാഴ്ചയോടെ ആഭ്യന്തര വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സാഹചര്യങ്ങള്‍ അനുകൂലമായാല്‍, വൈറസ് വ്യാപനം സംബന്ധിച്ച് പ്രവചനാത്മകമായ അവസ്ഥയുണ്ടായാല്‍ എന്തിനാണ് ഓഗസ്റ്റ് അല്ലെങ്കില്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ വരെ കാത്തിരിക്കണമെന്ന് മന്ത്രി ചോദിച്ചു. ജൂണ്‍ മധ്യത്തോടെയോ അല്ലെങ്കില്‍ ജൂലൈ ആദ്യമോ വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ ആരംഭിച്ചുകൂടേയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

മാത്രമല്ല ആരോഗ്യ സേതു ആപ്പില്‍ ഗ്രീന്‍ സ്റ്റാറ്റസ് ആയവര്‍ക്ക് ക്വാറന്റീന്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

കേരളമടക്കമുള്ള ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ആഭ്യന്തര വിമാന യാത്രക്കാര്‍ക്കും ക്വാറന്റീന്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കിയിരുന്നു. ഇതേതുടര്‍ന്നാണ് മന്ത്രിഇത്തരമൊരു പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്.

Content Highlights: International Flights May Start "Even By Middle June": Aviation Minister