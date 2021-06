ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ താല്പര്യമുള്ള സ്ത്രീകളെ പരിശീലനത്തിന് ശേഷം പുരോഹിതരായി നിയമിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ശേകര്‍ ബാബു. താത്പര്യമുള്ള സ്ത്രീകള്‍ക്ക് ശരിയായ പരിശീലനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഹിന്ദു റിലീജിയസ് ആന്‍ഡ് ചാരിറ്റബിള്‍ എന്‍ഡോവ്മെന്റ് (എച്ച്.ആര്‍. ആന്റ് സി.ഇ.) വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ പുരോഹിതരാകാമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

'എല്ലാ ഹിന്ദുക്കള്‍ക്കും പുരോഹിതരാകാം, താല്പര്യമുള്ള സ്ത്രീകള്‍ക്കും പുരോഹിതരാകാം. മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ച ശേഷം ഞങ്ങള്‍ അവര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കും. ക്ഷേത്രത്തിലെ ഒഴിവുള്ള തസ്തികകളില്‍ അവരെ നിയമിക്കും', മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എച്ച്.ആര്‍. ആന്റ് സി.ഇ. വകുപ്പിന് കീഴിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ പരിശീലനം ലഭിച്ച ബ്രാഹ്മണേതര പുരോഹിതരെ നിയമിക്കുമെന്നും മന്ത്രി ആവര്‍ത്തിച്ചു.

എച്ച്.ആര്‍. ആന്റ് സി.ഇ. വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെയും പൂജകള്‍ തമിഴിലാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തമിഴില്‍ പൂജകള്‍ അര്‍പ്പിക്കുന്ന എല്ലാ പുരോഹിതരുടെയും വിശദാംശങ്ങളുള്ള ഒരു ബോര്‍ഡ് സൂക്ഷിക്കും. ചില ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ തമിഴില്‍ പൂജകള്‍ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും എല്ലാ പുരോഹിതര്‍ക്കും തമിഴില്‍ പൂജകള്‍ നടത്താന്‍ പരിശീലനം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ബോര്‍ഡിലെ മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടത്തിയ അവലോകന യോഗത്തിന് ശേഷം മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Interested women will be appointed as temple priests after due training in Tamil Nadu temples soon