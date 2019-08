ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മണ്ഡലമായ വാരാണസിയില്‍ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ലഷ്‌കര്‍ ഇ തൊയ്ബ പദ്ധതിയിടുന്നതായി രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഭീകരാക്രമണത്തിനായി ഭീകരര്‍ വാരാണസിയല്‍ രഹസ്യ താവളം ഒരുക്കിയതായും രഹസ്യാന്വേഷണ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ദരിച്ച് സി ന്യൂസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങള്‍ക്കിടെ ലഷ്‌കര്‍ ഭീകരര്‍ പലപ്പോഴായി വാരാണസിയിലെത്തി ആക്രമണത്തിനുവേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയതായാണ് ഇന്റലിജന്‍സ് പറയുന്നത്. ഉമര്‍ മദനി എന്ന ഭീകരന്റെ പേരും ഇന്റലിജന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്. ഇയാള്‍ക്കൊപ്പം നേപ്പാള്‍ സ്വദേശിയായ മറ്റൊരാളുമുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തില്‍ ഇവര്‍ നാലുദിവസത്തോളം വാരാണസിയില്‍ താമസിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഭീകരപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മേഖലയില്‍ വ്യാപിപ്പിക്കാനും ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്താനുമുള്ള പദ്ധതികള്‍ ഈ ദിവസങ്ങളില്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കാമെന്നുമാണ് ഇന്റലിജന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്.

മെയ് എഴുമുതല്‍ 11 വരെയാണ് ഇവര്‍ വാരാണസിയിലെ ഒരു വിശ്രമകേന്ദ്രത്തില്‍ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഈ ദിവസങ്ങള്‍ക്കിടെയില്‍ ഉമര്‍ മദനി നിരവധി ആളുകളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിവരങ്ങളുണ്ട്. ലഷ്‌കര്‍ ഇ തോയ്ബയിലേക്ക് ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നയാളാണ് ഉമര്‍ മദനിയെന്നും ഇന്റലിജന്‍സ് പറയുന്നു. ലഷ്‌കര്‍ ഭീകരര്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ ജൂണില്‍ ഇന്റലിജന്‍സിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഫൈസാബാദ്, ഗോരഖ്പൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഭീകരാക്രമണത്തിനായി പ്രത്യേക താവളങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയതായും കണ്ടത്തുകയും അക്കാര്യം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

