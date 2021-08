ന്യൂഡൽഹി: ഭരണകൂടത്തിന്റെ നുണകളെ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടു വരാനുള്ള കടമ ബുദ്ധിജീവികൾക്കുണ്ടെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡ്. അതേസമയം രാജ്യത്ത് വ്യാജ വാർത്തകൾ വർധിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് അസത്യങ്ങൾ,വ്യാജ വാർത്തകൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരേ സർക്കാരുകൾ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനെതിരേ ഭരണകൂടം ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡ് പറഞ്ഞു. ആറാമത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എം.സി ചഗ്ലയുടെ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണത്തിലായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെയും നിലവിലെ ആരോഗ്യ രംഗത്തെയും വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അമിതമായി സർക്കാരിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിനെതിരെയും അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. കോവിഡ് ഡാറ്റാ കൃത്രിമത്വത്തെ ഉദാഹരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അതേ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്.

രാഷ്ട്രീയമോ സാമ്പത്തികമോ ആയ സ്വാധീനമില്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യവും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അങ്ങനെയുള്ള മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിന്റെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനും അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് വ്യാപനം കുറച്ചു കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കോവിഡ് കണക്കുകൾ സർക്കാർ തലത്തിൽ മറച്ചു വെക്കുന്നു എന്ന വിദഗ്ദരുടേയും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടേയും ആശങ്കയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡിന്റെ പരാമർശം.

"ഉദ്വേഗജനകമായ വാർത്തകൾ ജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കും. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം വാർത്തകൾ പലപ്പോഴും അസത്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമുള്ളതാക്കിയാണ്. നിലവിൽ വ്യാജ വാർത്തകൾ വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലോകത്ത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായ സമയത്ത് നിരവധി വ്യാജ വാർത്തകൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു", ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡ് പറഞ്ഞു.

കോവിഡിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വ്യാജ വാർത്തകൾക്കെതിരേ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ട്വിറ്റർ, ഫെയ്സ്ബുക്ക് അടക്കമുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയുള്ള വ്യാജ വാർത്തകൾക്ക് കടിഞ്ഞാണിടണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നതിനെയും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ആളുകൾ ഇതിനെതിരേ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും വേണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"സത്യാനന്തര കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളുടെ വരവു അതിന് കാരണമായി. എന്നാൽ പൗരൻമാരും അതിന് ഉത്തരവാദികളാണ്. എതിർശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് താതപര്യമില്ല. അവരവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പലരും വായിക്കുന്നത്. അവരവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന പത്രങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും മാത്രമേ നാം വായിക്കാറുള്ളു. എതിർ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ടിവി പോലും നാം മ്യൂട്ട് ആക്കുന്നു". എന്നാൽ നമ്മൾ ശരിയാണ് എന്ന് കരുതുമ്പോൾ പല സത്യങ്ങളും അറിയാതെ പോകുന്നുവെന്നും ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

