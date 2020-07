ഇറ്റാ നഗര്‍: അരുണാചല്‍ പ്രദേശില്‍ സുരക്ഷാസേനയുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ ആറ് വിഘടനവാദികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇവരുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന എ.കെ.-47 ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങള്‍ സുരക്ഷാസേന പിടിച്ചെടുത്തു.

ശനിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ നാലരയോടെ ലോങ്ഡിങ് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടല്‍ നടന്നത്. അസം റൈഫിള്‍സും അരുണാചല്‍ പ്രദേശ് പോലീസും സംയുക്തമായാണ് ഓപ്പറേഷന്‍ നടത്തിയത്.

Jt team of Assam Rifles & Arunachal Pradesh Police conducted an early morning action today in Longding dist near Nginu village. 6 NSCN -IM armed cadre killed, 1 Assam Rifle personnel injured. 4 AK-47, 2 Chinese MQ recovered so far. Operation on: RP Upadhyaya,DGP Arunachal Pradesh pic.twitter.com/K1bW8zuTvO