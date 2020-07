ന്യൂഡൽഹി: ആവശ്യമായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവഹാനി സംഭവിച്ച ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഇൻഷുറൻസ് തുക വൈകുന്നു. ജീവൻ നഷ്ടമായ 82 ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരിൽ 63 പേരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഇൻഷുറൻസിന്റെ കാര്യമാണ് അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ തുടരുന്നത്.

രാജ്യത്തൊട്ടാകെ 22.12 ലക്ഷം ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഗരീബ് കല്യാൺ യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ ഇവരിൽ പരിരക്ഷയ്ക്കർഹരായവർക്കുള്ള തുക ഇനിയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടില്ല. ജൂലായ് 14 നകം 63 പേരുടേയും മതിയായ രേഖകൾ ഹാജരാക്കണമെന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ആ 63 പേരിൽ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ആകെയുള്ളതിൽ 19 പേരുടെ ഇൻഷുറൻസ് തുക ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായി ഔദ്യോഗികസൂചനയുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സമയോചിതമായി രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തതിനാലാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ വൈകുന്നതെന്ന് ഔദ്യോഗികവക്താവ് വ്യക്തമാക്കി.

തീർപ്പ് കൽപിക്കാതെ തുടരുന്ന 63 അപേക്ഷകളിൽ 25 എണ്ണം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നാണ്. 11 എണ്ണം ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ശേഷിക്കുന്നവ ഗുജറാത്ത്, തമിഴ്നാട്, രാജസ്ഥാൻ, തെലങ്കാന എന്നിവടങ്ങിൽ നിന്നുമാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങൾ ദുഃഖിതരായി തുടരുന്നതിനാലാണ് രേഖകൾ ശേഖരിച്ചെത്തിക്കാൻ വൈകുന്നതിന് കാരണമെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രതിനിധികൾ പറയുന്നു. നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാലതാമസം കോവിഡ് പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങളിലേർപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരിൽ ആശങ്കയുളവാക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം പറയുന്നു.

മാർച്ച് 24 ന് രാജ്യവ്യാപക ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് പ്രധാൻ മന്ത്രി ഗരീബ് കല്യാൺ യോജന പദ്ധതി പ്രകാരം ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ജൂൺ വരെയുള്ള മൂന്ന് മാസക്കാലയളവിലേക്കാണ് ഇത് ഏർപ്പെടുത്തിയതെങ്കിലും വൈറസ് വ്യാപനം വർധിച്ചതോടെ ഇത് സെപ്റ്റംബർ വരെ നീട്ടി. എന്നാൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ സേവനങ്ങളിലേർപ്പെടുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

