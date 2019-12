മഹാരാഷ്ട്ര: മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയെ വിമര്‍ശിച്ച് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പോസ്റ്റിട്ട വ്യക്തിയുടെ തലയിലൂടെ മഷിയൊഴിച്ച് ശിവസേന പ്രവര്‍ത്തക. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബീഡ് ജില്ലയിലാണ് സംഭവം.

യുവതി തലയിലൂടെ മഷിയൊഴിക്കുമ്പോഴും ഇയാള്‍ ഫോണില്‍ സംഭാഷണം തുടരുകയാണ്. ചുറ്റുമുള്ളവര്‍ സംഭവം നോക്കി നില്‍ക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം. ശിവസേന പ്രവര്‍ത്തക മഷിയൊഴിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

കുറച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് സമാനമായ സംഭവം വഡാലയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. താക്കറെയെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തില്‍ പോസ്റ്റിട്ടെന്നാരോപിച്ച് ശിവസേന പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വഡാലയിലെ ഹേമന്ത് തിവാരി എന്നയാളെ മര്‍ദിക്കുകയും തല നിര്‍ബന്ധപൂര്‍വ്വം മൊട്ടയടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

#WATCH Maharashtra: Ink poured on a man reportedly by a woman Shiv Sena worker, in Beed allegedly over his social media post criticising Chief Minister Uddhav Thackeray. (30.12.19) pic.twitter.com/xH6QzTiDzx — ANI (@ANI) December 30, 2019

