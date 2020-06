പരിക്കേറ്റ വന്യമൃഗങ്ങള്‍ സാധാരണയായി മുറിവിന്റെ വേദന സ്വയം സഹിക്കും. ചിലപ്പോള്‍ മുറിവ് തനിയെ ഉണങ്ങും. ഗുരുതരവ്രണമാണെങ്കില്‍ ചിലപ്പോള്‍ അവയുടെ ജീവന്‍ തന്നെ അപകടത്തിലാവും. എന്നാല്‍ മുറിവേറ്റ ഒരു കുരങ്ങന്‍ കര്‍ണാടകയിലെ ഒരാശുപത്രിയ്ക്ക് മുന്നില്‍ സ്വയം ചികിത്സ തേടിയെത്തിയതിന്റെ വീഡിയോ ഓണ്‍ലൈന്‍ ലോകത്ത് അതിവേഗം പ്രചരിക്കുകയാണ്.

പാട്ടീല്‍ ആശുപത്രിയുടെ മുന്നിലെ പടിയില്‍ നിസ്സഹായതയോടെ ഇരിക്കുന്ന കുരങ്ങനെ നമുക്ക് വീഡിയോയില്‍ കാണാം. സഹായത്തിനായി ആരെങ്കിലും എത്തിച്ചേരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അവന്റെ ഇരിപ്പ്. കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോള്‍ ആശുപത്രി ജീവനക്കാര്‍ എത്തുന്നതും പിന്നീട് ഒരു ജീവനക്കാരന്‍ കുരങ്ങന്റെ മുറിവ് വൃത്തിയാക്കി മരുന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതും വീഡിയോയിലുണ്ട്.

സഹായം ലഭിക്കണമെന്നാഗ്രഹിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നതും പിന്നീട് മുറിവില്‍ മരുന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോള്‍ സഹകരിക്കുന്നതുമായ കുരങ്ങനെ കാണുമ്പോള്‍ ആരുടേയും ഹൃദയം ഒന്നലിയും. സാധാരണയായി പരിക്കേറ്റ മൃഗങ്ങള്‍ മനുഷ്യര്‍ അരികിലെത്തിയാല്‍ ഉപദ്രവിക്കുമോയെന്നുള്ള ഭയത്തില്‍ ആക്രമിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എന്നാല്‍ അച്ചടക്കത്തോടെയിരിക്കുന്ന ഈ കുരങ്ങന്‍ ഏറെ അനുകമ്പ ഉളവാക്കും.

വീഡിയോ ആദ്യം ലെറ്റ്‌സ് ഗോ ദണ്ടേലി (Lets Go Dandeli) എന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പേജിലാണ് ഷെയര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടത്. പിന്നീട് ഇന്ത്യന്‍ ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സന്ദീപ് ത്രിപാഠി ഇതേ വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കു വെച്ചു. ട്വിറ്ററില്‍ ഇതിനോടകം തന്നെ 50,000 പേര്‍ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഒരു മിണ്ടാപ്രാണിയോട് മനുഷ്യര്‍ കാണിച്ച കരുണയെ അഭിനന്ദിച്ച് നിരവധി പേര്‍ കമന്റ് ചെയ്തു. കൂടാതെ സ്വയം ചികിത്സ തേടിയെത്തിയ കുരങ്ങനെ പ്രശംസിച്ചവരും ഏറെ.

