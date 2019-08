അലിപുര്‍ദര്‍ (പശ്ചിമ ബംഗാള്‍): പരിക്കേറ്റ് അവശ നിലയിലായ പുലിയുടെ ഫോട്ടോയെടുക്കാന്‍ തിക്കും തിരക്കുംകൂട്ടി ആള്‍ക്കൂട്ടം. ശല്യം സഹിക്കവയ്യാതെ പുലി ചാടിയെണീറ്റൂ. തൊട്ടടുത്തുനിന്ന് മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ ഫോട്ടോ പകര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിച്ചയാളെതന്നെ പിടികൂടി. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ അലിപുര്‍ദര്‍ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി പുറത്തുവിട്ടു.

പരിഭ്രാന്തരായ ജനക്കൂട്ടം ചിതറിയോടുന്നതിനിടെ പിടികൂടിയ ആളെ പുലി ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിലും വെറുതെവിട്ടു. ഇതോടെ അവശ നിലയിലായ പുലിയെ ചിലര്‍ വടികൊണ്ട് എറിയുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം. പുലി പിടിച്ചയാള്‍ക്ക് നിസാര പരിക്കുകള്‍ മാത്രമാണുള്ളത്. പരിക്കേറ്റ പുലിയ്ക്ക് ചികിത്സ നല്‍കിയശേഷം കാട്ടിലേക്ക് തുറന്നുവിട്ടു.

#WATCH West Bengal: An injured leopard attacked a man who was clicking its pictures in Alipurduar. The man sustained minor injuries, leopard has been taken for treatment and will be released in the wild after it recovers. pic.twitter.com/Jok8UFNrWw