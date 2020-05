ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിലവില്‍ വന്നതിന് പിന്നാലെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളുടെ വിവിധ നഗരങ്ങളില്‍നിന്നുള്ള കാല്‍നടയായുള്ള പലായനങ്ങള്‍ ഒട്ടേറെ തവണ വാര്‍ത്തകളായിട്ടുണ്ട്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ രണ്ടു മാസത്തോളം പിന്നിട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതിന് കുറവൊന്നുമില്ല,. ഇപ്പോഴിതാ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണവും പണവും കൈവശമില്ലാതെ, എന്തിന് കാലിലൊരു ചെരിപ്പ് പോലുമില്ലാതെ 1300 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുളള വീട്ടിലേക്ക് പോയ ഒരു തൊഴിലാളി കുടുംബത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥയാണ് വാര്‍ത്തയായിരിക്കുന്നത്.

പഞ്ചാബിലെ ലുധിയാനയില്‍ നിന്ന് മധ്യപ്രദേശിലെ സിങ്ഗുരിലിയിലെ വീട്ടിലേക്ക് കഴുത്തിന് താഴേക്ക് തളര്‍ന്നുകിടക്കുന്ന തന്റെ മകനെ താത്കാലികമായി കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ സ്ട്രക്ചറില്‍ ചുമന്ന് അവര്‍ യാത്ര തുടങ്ങി. 15 ദിവസം നീണ്ട കഠിനമായ കാല്‍നട യാത്രക്കൊടുവില്‍ 800 കിലോമീറ്റര്‍ സഞ്ചരിച്ച് അവര്‍ ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലെത്തി. ഇവിടെ കാണ്‍പൂരിലെത്തിയ ഈ കുടുംബത്തെ പിന്നീട് പോലീസാണ് സഹായിച്ചത്. മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് ഇവര്‍ക്ക് എത്തിച്ചേരാനായി പോലീസ് പിന്നീട് ഒരു ട്രക്ക് ഏര്‍പ്പാടാക്കി നല്‍കുകയായിരുന്നു.

ഇത്രയും ദിവസം തങ്ങളില്‍ ആരും ഒരുനേരം പോലും വയറുനിറച്ച് കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇവര്‍ പറയുന്നു. ഈ കുടുംബത്തിന്റെ വാര്‍ത്തയാണ് ഇപ്പോള്‍ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ അടക്കം വ്യാപകമായി ചപ്രചരിക്കുന്നത്.

രാജ്യത്തൊട്ടാകെ ആയിരക്കണക്കിന് ദിവസവേതനക്കാരായ തൊഴിലാളികളാണ് നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകള്‍ അകലെയുള്ള തങ്ങളുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തത്. ചിലര്‍ കാല്‍നടയായി പോയപ്പോള്‍ മറ്റുചിലര്‍ സൈക്കിളിലും മറ്റുചിലര്‍ ട്രക്കുകളിലും ഓട്ടോകളിലുമായി നാട്ടിലെത്താനുള്ള പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു.

ഈ യാത്രക്കിടെ പലരും അപകടത്തില്‍ പെട്ടും കുഴഞ്ഞുവീണും പ്രാണന്‍ വെടിഞ്ഞു. തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുപോകാന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ ബസുകള്‍ ഏര്‍പ്പാടാക്കിയെങ്കിലും അതൊന്നും പര്യാപ്തമായില്ല. തുടര്‍ന്ന് ട്രെയിന്‍ സര്‍വീസ് ആരംഭിച്ചെങ്കിലും അതിന്റെ ചിലവുകള്‍ താങ്ങാന്‍ പലര്‍ക്കും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതാണ് തൊഴിലാളികളുടെ കൂട്ടപ്പലായനം ഇപ്പോഴും തുടരാന്‍ കാരണം.

