ബെംഗളൂരു: കോവിഡ് 19 പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജീവനക്കാർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം സംവിധാനം സ്ഥിരമാക്കാനൊരുങ്ങി ഇന്‍ഫോസിസ് . നിലവിലെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം വിജയകരമായതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ മാതൃക സ്ഥിരമാക്കാൻ ഐടി ഭീമൻ ഒരുങ്ങുന്നത്.

ഇൻഫോസിസിന്റെ 39-ാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ ഓഹരി ഉടമകളുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം മാതൃക ജീവനക്കാരുടെ ഉല്പാദനക്ഷമതയെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇൻഫോസിസ് ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫീസർ യു.ബി.പ്രവീൺ റാവു പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, പദ്ധതികൾ എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജീവനക്കാർക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം മാതൃക അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് 19 നെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാൻ ഇൻഫോസിസിന് കഴിഞ്ഞതായി ചെയർമാൻ നന്ദൻ നിലേകനി പറഞ്ഞു. അതിന് സാധിച്ചത് 46 രാജ്യങ്ങളിലായി ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ 2,40,000 ജീവനക്കാരിൽ 93 ശതമാനം പേരും വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്തതുകൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ആരോഗ്യകരമായ ഇടപാടുകളും, വരുമാനത്തിലെ വർധനവും കാരണം കമ്പനിക്ക് 3.6 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ശക്തമായ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഇൻഫോസിസ് സിഇഒ സലിൽ പരേഖ് വ്യക്തമാക്കി.

ഇൻഫോസിസിന്റെ മുഖ്യ എതിരാളിയായ ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി സർവീസ് 2025 ആകുന്നതോടെ 75 ശതമാനം ജീവനക്കാരെയും സ്ഥിരമായി വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 4.48 ലക്ഷം ജീവനക്കാരാണ് ടിസിഎസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

