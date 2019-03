ഹിസാര്‍: 48 മണിക്കൂര്‍ നീണ്ട രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനൊടുവില്‍ 68 അടി താഴ്ചയുള്ള കുഴല്‍ക്കിണറില്‍വീണ ഒന്നര വയസുള്ള കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചു. ഹരിയാണയിലെ ഹിസാറില്‍ ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് കുട്ടി അപകടത്തില്‍പ്പെട്ടത്.

ഒന്നര വയസുകാരനായ നദീം ഖാൻ മറ്റുകുട്ടികളോടൊപ്പം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് കുഴല്‍ക്കിണറില്‍ വീണത്.

"സൈനികരും നാട്ടുകാരും ചേര്‍ന്ന് സംയുക്തമായി നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിലൊടുവിലാണ് കുട്ടിയെ പുറത്തെത്തിച്ചത്. കുട്ടി സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ തയാറാക്കിയിരുന്ന ആംബുലന്‍സില്‍ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. ഡോക്ടര്‍മാര്‍ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യം പരിശോധിച്ചുവരുകയാണ്."- ഹിസാര്‍ ഡി.എസ്.പി.ജോഗീന്ദര്‍ സിങ് പറഞ്ഞു.

