ന്യൂഡല്‍ഹി: ടൈംസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ ഇന്ദു ജെയിന്‍(84) അന്തരിച്ചു. കോവിഡ് ബാധയെ തുടര്‍ന്ന് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 9.35-ഓടെ ഡല്‍ഹിയില്‍ ആയിരുന്നു മരണം. ആത്മീയാന്വേഷി, മനുഷ്യസ്‌നേഹി, കലാസ്വാദക, വനിതാവകാശ പ്രവര്‍ത്തക എന്നീ നിലകളില്‍ ശ്രദ്ധേയ ആയിരുന്നു. ഫൈസാബാദില്‍ 1936 സെപ്റ്റംബര്‍ എട്ടിനാണ് ഇന്ദുവിന്റെ ജനനം. 1999-ല്‍ ആണ് ടൈംസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത്.

Indu Jain, Times Group chairman, passes away at 84



A lifelong spiritual seeker, pioneering philanthropist, distinguished patron of the arts, and passionate proponent of women's rights, passed away on Thursday at 9.35pm due to Covid-related complicationshttps://t.co/5XcbVfjjHt pic.twitter.com/zChnTaTu4B