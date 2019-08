മുംബൈ: ഐ എന്‍ എക്‌സ് മീഡിയാ കേസില്‍ മുന്‍കേന്ദ്രമന്ത്രി പി ചിദംബരം അറസ്റ്റിലായതില്‍ പ്രതികരണവുമായി ഐ എന്‍ എക്‌സ് മീഡിയാ സഹസ്ഥാപക ഇന്ദ്രാണി മുഖര്‍ജി.

ചിദംബരത്തിന്റെ അറസ്റ്റ് 'നല്ല വാര്‍ത്ത'യാണെന്ന് അവര്‍ മുംബൈയില്‍ കോടതിക്കു പുറത്ത് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐയോടു പ്രതികരിച്ചു. ഐ എന്‍ എക്‌സിന്റെ സഹസ്ഥാപകയായ ഇന്ദ്രാണി നിലവില്‍ മകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ ജയിലിലാണ്. ഐ എന്‍ എക്‌സ് മീഡിയാ കേസില്‍ ഇന്ദ്രാണി മാപ്പുസാക്ഷിയായതോടെയാണ് ചിദംബരത്തിന്റെ അറസ്റ്റിന് വഴിതെളിഞ്ഞത്.

Indrani Mukerjea, who turned approver in INX Media case, on being asked about arrest of P Chidambaram: It's good news that P Chidambaram has been arrested. (file pic) pic.twitter.com/McwrbOUZTP