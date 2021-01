ഭോപ്പാല്‍: ഭവനരഹിതരായ വയോജനങ്ങളെ വാഹനത്തില്‍ കയറ്റി നഗരപ്രാന്തങ്ങളില്‍ ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച മുന്‍സിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെ നടപടി. മധ്യപ്രദേശിലെ ഇന്‍ഡോറിലാണ് നഗരപാതയോരങ്ങളില്‍ അന്തിയുറങ്ങിയിരുന്ന പ്രായമേറിയ ആളുകളെ ദേശീയപാതയിലെ ക്ഷിപ്രയ്ക്ക് സമീപം ഉപേക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമം നടന്നത്. ഗ്രാമീണരുടെ എതിര്‍പ്പിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇവരെ ജീവനക്കാര്‍ മടക്കിക്കൊണ്ടു പോയി. തുടര്‍ച്ചയായി നാലാം കൊല്ലവും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ശുചിത്വമുള്ള നഗരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ഇന്‍ഡോര്‍.

സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വന്‍തോതില്‍ പ്രചരിക്കുകയും പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്ക് വഴിതെളിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് മുന്‍സിപ്പാലിറ്റി ജീവനക്കാരെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്. റോഡരികില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ട ട്രക്കില്‍ നിന്ന് പ്രായമേറിയതും ക്ഷീണിതയുമായ ഒരു സ്ത്രീയെ ഇറക്കി വിടുന്ന ദൃശ്യമാണ് ഒരു വീഡിയോയില്‍. കീറിയ വസ്ത്രങ്ങള്‍ ധരിച്ചും പുതച്ചും കാണപ്പെടുന്ന സ്ത്രീയ്ക്ക് നിവര്‍ന്നിരിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം പോലുമില്ലെന്ന് വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

ട്രക്കില്‍ കൊണ്ടുവന്നവരെ ഇറക്കി വിടുന്നതിനൊപ്പം അവരുടെ വസ്തുവകകളും റോഡരികിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്നതും മറ്റൊരു വീഡിയോ ദൃശ്യത്തിലുണ്ട്. കടുത്ത ശൈത്യത്തില്‍ ആളുകളെ റോഡരികില്‍ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ ഗ്രാമീണര്‍ എതിര്‍ക്കുന്നതും അവസാനം ആളുകളെ തിരികെ വാഹനത്തില്‍ കയറ്റി കൊണ്ടു പോകുന്നതും കാണാം.

In India's cleanest city team of Indore Municipal Corporation dumped aged destitutes on outskirts, later when villagers opposed lugged them back on truck, 2 officials suspended one transferred @ndtv @soniandtv @Suparna_Singh @manishndtv @vinodkapri @rohini_sgh @GargiRawat pic.twitter.com/mLAWc0Pdcd