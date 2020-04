ഭോപ്പാൽ: മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോറിൽ കൊവിഡ് ബാധിച്ച് ഡോക്ടർ മരിച്ചു. നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് 62കാരനായ ഡോക്ടർ ശത്രുഘൻ പഞ്ച്വാനിക്ക് വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നാലെ തനിക്ക് രോഗബാധയില്ലെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ സന്ദേശം ഡോക്ടർ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

അതേസമയം ജനറൽ ഫിസിഷനായിരുന്ന ഈ ഡോക്ടർ ചികിത്സയ്‍ക്കിടെ കൊറോണ രോഗിയുമായി ഇടപഴകിയിരുന്നുവെന്ന് ഇൻഡോർ ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോ. പ്രവീൺ ജാധിയ വ്യക്തമാക്കി. ഡോക്ടർക്ക് രോഗം പിടിപിട്ട കൃത്യമായ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമം നടക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

411 പേർക്കാണ് ഇതുവരെ മധ്യപ്രദേശിൽ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതിൽ 213 രോഗികളും ഇൻഡോറിലാണ്. 33 പേരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ മരിച്ചത്.

