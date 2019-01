ഡെഹ്‌റാഡൂണ്‍: മരംകോച്ചുന്ന തണുപ്പില്‍,സമുദ്രനിരപ്പില്‍നിന്ന് 11000 അടി ഉയരത്തില്‍ ആയോധനകലാ പരിശീലനം നടത്തുന്ന ഇന്‍ഡോ ടിബറ്റന്‍ പോലീസ് സേനാംഗങ്ങളുടെ വീഡിയോ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു.

#WATCH Indo-Tibetan Border Police personnel practice martial arts at 11000 feet in Uttarakhand's Auli (Sourc:ITBP) pic.twitter.com/ftFOKmmeBa

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഔലിയില്‍നിന്നുള്ളതാണ് വീഡിയോ. പാന്റ്‌സ് മാത്രം ധരിച്ച് മേല്‍ക്കുപ്പായമില്ലാതെയാണ് സേനാംഗങ്ങളുടെ പരിശീലനം. പരിസരത്തുള്ള മരങ്ങളില്‍ മഞ്ഞുപെയ്തു നില്‍ക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളില്‍ കാണാം.

റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തില്‍ സമുദ്രനിരപ്പില്‍നിന്ന് പതിനെട്ടായിരം അടി മുകളില്‍ ഐ ടി ബി പി നടത്തിയ ആഘോഷങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ലഡാക്കില്‍ -30 ഡിഗ്രിയായിരുന്നു ആ സമയത്തെ അവിടുത്തെ താപനില.

#ITBP personnel celebrating #RepublicDay2019 at 18K Ft and minus 30 degree Celsius somewhere in Laddakh.#Himveers#Himalayas#HappyRepublicDay2019 pic.twitter.com/JOOBobu5ZU