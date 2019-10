ന്യൂഡല്‍ഹി: മുന്‍പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി, വീര്‍ സവര്‍ക്കറെ ആദരിച്ചിരുന്നെന്ന് സവര്‍ക്കറുടെ കൊച്ചുമകന്‍ രഞ്ജീത് സവര്‍ക്കര്‍.

ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി, സവര്‍ക്കറുടെ അനുയായി ആയിരുന്നുവെന്ന് ഞാന്‍ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം അവര്‍ പാകിസ്താനെ മുട്ടുകുത്തിച്ചു. സൈന്യത്തെയും വിദേശബന്ധത്തെയും ശക്തിപ്പെടുത്തി. ആണവപരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തി. ഇവയെല്ലാം നെഹ്‌റുവിന്റെയും ഗാന്ധിയുടെയും തത്വശാസ്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് എതിരായിരുന്നു- രഞ്ജീത് സവര്‍ക്കര്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐയോടു പറഞ്ഞു.

സവര്‍ക്കര്‍ക്ക് ഭാരതരത്‌ന നല്‍കുമെന്ന ബി ജെ പിയുടെ മഹാരാഷ്ട്രാ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിലെ വാഗ്ദാനത്തിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയ എ ഐ എം ഐ എം നേതാവ് അസാദുദ്ദീന്‍ ഒവൈസിയെയും രഞ്ജീത് വിമര്‍ശിച്ചു.

മതത്തെ വീടിനുള്ളില്‍ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന സവര്‍ക്കറുടെ വിശ്വാസം ഒവൈസിയും പിന്തുടരണമെന്ന് രഞ്ജീത് പറഞ്ഞു. വീടിനു പുറത്തായിരിക്കുമ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ ഹിന്ദുവോ മുസ്ലിമോ അല്ല, ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. പാര്‍ലമെന്റ് അംഗങ്ങളാകുന്ന എല്ലാവരും ജാതി, മതം തുടങ്ങിയവ പുറത്തുവെക്കണമെന്നാണ് സവര്‍ക്കര്‍ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. സവര്‍ക്കറെക്കാള്‍ മതേതരവാദിയായ ഒരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങള്‍ക്ക് കാണാനാകില്ല- രഞ്ജീത് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Ranjeet,grandson of Veer Savarkar:Owaisi should follow Savarkar's belief that keep religion in your house,when out you are not Hindu or Muslim but Indian.Savarkar expected all who enter Parliament to keep caste,religion,sex etc out. You wont find a more secular man than Savarkar https://t.co/dFir8hwDKs pic.twitter.com/FeGRpgxQZj