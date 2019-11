ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യവ്യാപകമായി ഇന്‍ഡിഗോയുടെ സെര്‍വറുകള്‍ തകരാറിലായത് യാത്രക്കാരെ വലച്ചു. രാജ്യത്തെ മിക്ക വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ഇന്‍ഡിഗോ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ചെക്ക് ഇന്‍ അടക്കമുള്ള നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാന്‍ പ്രയാസംനേരിട്ടു. സെര്‍വര്‍ തകരാര്‍ കാരണം ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനങ്ങള്‍ വൈകിയേക്കുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

സെര്‍വര്‍ തകരാറിലാണെന്നും അതിനാല്‍ ഇന്‍ഡിഗോ കൗണ്ടറുകളില്‍ പതിവില്‍കൂടുതല്‍ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടാമെന്നും കമ്പനി പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു. യാത്രക്കാര്‍ ദയവുചെയ്ത് സഹകരിക്കണമെന്നും എത്രയുംപെട്ടെന്ന് തകരാര്‍ പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടരുകയാണെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനങ്ങളില്‍ യാത്രചെയ്യേണ്ട നിരവധി യാത്രക്കാരെയാണ് സെര്‍വര്‍ തകരാര്‍ വലച്ചത്. രാജ്യത്തെ മിക്ക വിമാനത്താവളങ്ങളിലെയും ഇന്‍ഡിഗോ കൗണ്ടറുകളില്‍ യാത്രക്കാരുടെ നീണ്ട ക്യൂവാണുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഇതുവരെ ആഭ്യന്തരസര്‍വീസുകള്‍ തടസ്സപ്പെട്ടതായ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്ല. എന്നാല്‍ പല സര്‍വീസുകളും വൈകിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

ഇതാദ്യമായല്ല സെര്‍വര്‍ തകരാര്‍ കാരണം ഇന്‍ഡിഗോയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് തടസംനേരിടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ജൂലായിലുണ്ടായ സെര്‍വര്‍ തകരാര്‍ കാരണം ബെംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിരവധി യാത്രക്കാര്‍ കുടുങ്ങുകയും 63 വിമാനങ്ങള്‍ വൈകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

Indigo system crashes... Hope there wouldn't be delays :(#indigoairlines pic.twitter.com/gYIUFXmEIZ — Nimit Shah 😉 (@Nimitshah86) November 4, 2019

Content Highlights: indigo servers down across india, long ques in airports,flights may be delayed