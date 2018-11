ചെന്നൈ: ജോലിയില്‍ പ്രവേശിച്ച് ആദ്യമായി വിമാനം പറത്താന്‍ അമ്മയേയും മുത്തശ്ശിയേയും കൂടെക്കൂട്ടി അവരുടെ കാല്‍തൊട്ട് വന്ദിച്ച്‌ അനുഗ്രഹം വാങ്ങുന്ന പൈലറ്റിന്റെ വീഡിയോ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ വൈറല്‍. ഇന്‍ഡിഗോയുടെ പൈലറ്റായ പ്രദീപ് കൃഷ്ണനാണ് ചെന്നൈയില്‍നിന്ന് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് താന്‍ പറത്തുന്ന വിമാനത്തില്‍ അമ്മയേയും മുത്തശ്ശിയേയും ഒപ്പം കൂട്ടിയത്.

വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്‍പ് യാത്രക്കാര്‍ക്കിടയിലൂടെ എത്തി പ്രദീപ് കൃഷ്ണന്‍ ഇവരുടെ കാല്‍തൊട്ട് വന്ദിക്കുന്നത് വീഡിയോയില്‍ കാണാം. പ്രദീപിന്റെ സുഹൃത്തും സഹപാഠിയുമായ നാഗാര്‍ജുന്‍ ദ്വാരകനാഥ് ആണ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏറെക്കാലമായി കാത്തിരുന്ന സ്വപ്‌നമാണ് ഇതോടെ യാഥാര്‍ഥ്യമായതെന്ന് നാഗാര്‍ജുന്‍ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

Content Highlights: IndiGo Flight, Pilot Flies Mother and Grandmother on First Flight, Pilot Touches Feet for Blessings