ഭോപാല്‍: ടേക്ക് ഓഫിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെ വിമാനം പെട്ടെന്ന് നിര്‍ത്തിയത് യാത്രക്കാരെ പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കി. ഭോപ്പാലില്‍നിന്ന് മുംബൈയിലേക്ക് യാത്രതിരിച്ച ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനമാണ് അവസാന നിമിഷം ടേക്ക് ഓഫ് റദ്ദാക്കിയത്. കഴിഞ്ഞദിവസം വൈകിട്ട് ഭോപ്പാല്‍ രാജാഭോജ് വിമാനത്താവളത്തിലായിരുന്നു സംഭവം.

ടേക്ക് ഓഫിന് തൊട്ടുമുന്‍പ് വിമാനം അതിവേഗത്തില്‍ റണ്‍വേയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെ പെട്ടെന്ന് നിര്‍ത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് യാത്രക്കാരില്‍ ഒരാള്‍ പറഞ്ഞു. എമര്‍ജന്‍സി ബ്രേക്കിലൂടെ വിമാനം പെട്ടെന്ന് നിര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ വലിയ ശബ്ദമുണ്ടായെന്നും ഇതോടെ യാത്രക്കാര്‍ പരിഭ്രാന്തരായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വിമാനത്തിന്റെ ചക്രങ്ങളിലെ സാങ്കേതികതകരാര്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് യാത്ര റദ്ദാക്കിയതെന്ന് ഇന്‍ഡിഗോ ഭോപ്പാൽ സ്റ്റേഷന്‍ മാനേജര്‍ ഏക്ത ശ്രീവാസ്തവ പിന്നീട് അറിയിച്ചു. വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 155 യാത്രക്കാരും സുരക്ഷിതരാണെന്നും സാങ്കേതിക തകരാര്‍ പരിഹരിച്ച ശേഷം ഇതേവിമാനത്തില്‍ തന്നെ യാത്രക്കാരെ മുംബൈയിലെത്തിച്ചെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

