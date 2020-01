ന്യൂഡല്‍ഹി: മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ അര്‍ണബ് ഗോസ്വാമിയെ ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനത്തില്‍ ചോദ്യംചെയ്തതിന് ആക്ഷേപ ഹാസ്യകലാകാരന്‍ കുണാല്‍ കാംറയെ വിലക്കിയ മാനേജ്‌മെന്റ് നടപടിക്കെതിരേ അതേ വിമാനത്തിലെ പൈലറ്റ് രംഗത്ത്. വിമാനത്തിന്റെ പൈലറ്റ് എന്ന നിലയില്‍ തന്നോട് കാര്യങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കാതെ യാത്രക്കാരനെ വിലക്കിയ നടപടിയില്‍ എതിര്‍പ്പറിയിച്ച് പൈലറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റിന് കത്തയച്ചു.

വിമാനത്തിലെ മുഖ്യ പൈലറ്റായ തന്നോട് കാര്യങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കാതെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോസറ്റുകള്‍ മാത്രം കണക്കിലെടുത്ത് യാത്രക്കാരനെതിരേ നടപടിയെടുത്തതില്‍ താന്‍ നിരാശനാണെന്ന് കത്തില്‍ പൈലറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തന്റെ ഒമ്പത് വര്‍ഷത്തെ കരിയറിലെ അപൂര്‍വ്വ സംഭവമാണിതെന്നും പൈലറ്റ് വ്യക്തമാക്കി.

ചൊവ്വാഴ്ച ഇന്‍ഡിഗോയുടെ മുംബൈ-ലഖ്‌നൗ വിമാനത്തിലാണ് അര്‍ണബിനെ കാംറ പരിഹസിച്ചത്. ''അര്‍ണബ് നിങ്ങളൊരു ഭീരുവാണോ അതോ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനോ'' എന്നു ചോദിക്കുന്ന വീഡിയോ കാംറതന്നെ ട്വിറ്ററിലിട്ടു. അര്‍ണബ് സാധാരണ ടെലിവിഷന്‍ പരിപാടിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അതേ പ്രയോഗങ്ങളുപയോഗിച്ചായിരുന്നു പരിഹാസം. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ഇന്‍ഡിഗോ ചൊവ്വാഴ്ചതന്നെ കാംറയ്ക്ക് ആറുമാസത്തെ യാത്രവിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ എയര്‍ ഇന്ത്യ, സ്‌പൈസ്‌ജെറ്റ്, ഗോ എയര്‍ എന്നീ കമ്പനികളും കാംറയ്ക്ക് വിമാനത്തില്‍ താത്കാലിക വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു.



അതേസമയം വിമാനക്കമ്പനികളുടെ വിലക്ക് ഞെട്ടിക്കുന്നില്ലെന്ന് കുണാല്‍ കാംറ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു.വിമാന ജീവനക്കാരുടെയോ പൈലറ്റിന്റെയോ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ലെന്നും അച്ചടക്കമില്ലാതെയോ അലങ്കോലമുണ്ടാക്കുന്നരീതിയിലോ വിമാനത്തില്‍ പെരുമാറിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

content highlights; IndiGo Captain Who Flew Kunal Kamra Questions Airline's Decision to Ban Comedian from Flying