ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ നേരിയ വര്‍ധന. പ്രതിദിന രോഗികളുടെ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 16 ശതമാനത്തില്‍ നിന്ന് 19.5 ശതമാനമായി ഉയര്‍ന്നു.

2,86,434 പേര്‍ക്കാണ് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 573 മരണങ്ങളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

അതേസമയം രാജ്യത്ത് പ്രായപൂര്‍ത്തിയായ 72 ശതമാനം പേര്‍ രണ്ട് ഡോസ് വാക്‌സിനുകളും 15 നും 18നും വയസിനിടയിലുള്ള 52 ശതമാനം പേര്‍ ഒരു ഡോസ് വാക്‌സിനും സ്വീകരിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

ജനുവരി 1നും 7നും ഇടയില്‍ ലോകത്ത് ശരാശരി 2 ലക്ഷം പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. എന്നാല്‍ പത്ത് ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഇത് ഇരട്ടിയാകുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. അമേരിക്കക്ക് പിന്നാലെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കോവിഡ് രോഗികളുള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ്.

Content Highlights: Covid-19; India logs 2,86,384 new cases in last 24 hours, positivity rate rises to nearly 20%