ന്യൂഡൽഹി: മേയ് പകുതിയോടെ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം മൂർധന്യത്തിലെത്തുമെന്ന് ഐഐടി വിദഗ്ധ സംഘം. മേയ് 11-15 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സജീവ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം 33-35 ലക്ഷത്തിലെത്തിയേക്കാമെന്നും മേയ് അവസാനത്തോടെ രോഗവ്യാപനം കുത്തനെ കുറയുമെന്നും ഐഐടി വിദഗ്ധർ തയ്യാറാക്കിയ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

രോഗവ്യാപനം കുറയുന്നതിന് മുമ്പ് മേയ് പകുതിയോടെ രാജ്യത്തെ സജീവ കോവിഡ് കേസുകൾ 10 ലക്ഷത്തോളം വർധിക്കുമെന്നാണ് കാൺപുർ, ഹൈദരാബാദ് ഐഐടികളിലെ വിദഗ്ധ സംഘത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.

ഡൽഹി, ഹരിയാണ, രാജസ്ഥാൻ, തെലങ്കാന എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏപ്രിൽ 25-30 വരെ രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടാകും. മഹാരാഷ്ട്രയിലും ഛത്തീസ്ഗഢിലും ഇതിനകം തന്നെ രോഗവ്യാപനം അതിതീവ്ര ഘട്ടത്തിലാണെന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു.

മേയ് 11-15 നുള്ളിൽ രാജ്യത്തെ സജീവ കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം അതിതീവ്രമായി 33-35 ലക്ഷത്തിലെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. വലിയൊരു കുതിച്ചുചാട്ടമാണിത്. എന്നാൽ രോഗവ്യാപനം കുറയുന്ന ഘട്ടത്തിലും കേസുകളുടെ എണ്ണം ഇതിന് സമാനമായി കുത്തനെ താഴേക്കുവരും. മേയ് അവസാനത്തോടെ പുതിയ കേസുകളിൽ ഗണ്യമായി കുറവുണ്ടായേക്കാമെന്നും ഐഐടി കാൺപുരിലെ പ്രൊഫസർ മനീന്ദ്ര അഗർവാൾ പറഞ്ഞു.

വെള്ളിയാഴ്ച 3.32 ലക്ഷം പേർക്കാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 2263 പേരുടെ ജീവൻ കോവിഡ് കവർന്നു. 24.28 ലക്ഷം രോഗികളാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്.

