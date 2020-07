ന്യൂഡൽഹി: 2018-ലെ ഇന്ത്യയിലെ കടുവ സെന്‍സസിന്‌ ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോർഡ് ലഭിച്ചു. ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി സെന്‍സ‌സ്‌ എന്ന റെക്കോർഡാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. ഇന്നുവരെ ലോകത്ത് നടന്നതിൽ വെച്ച് സമഗ്രവും ആധികാരികവും ആയിട്ടുള്ള സർവെ എന്നാണ് ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോർഡ് ഇന്ത്യയുടെ സർവേയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

ഇന്ത്യയുടെ സർവേ ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം നേടിയ വിവരം പരിസ്ഥിതി വനം വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാദവേക്കറാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്. രാജ്യത്തെ 141 വ്യത്യസ്ത സൈറ്റുകളിലായി 26,838 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചത്. 121,337 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ പരിധിയിൽ നിരീക്ഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. 34,858,623 ഫോട്ടോകളാണ് ഈ ക്യാമറകൾ പകർത്തിയത്. ഇതിൽ 76,651 ചിത്രങ്ങൾ കടുവകളുടേതും 51,777 ചിത്രങ്ങൾ മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെതുമായിരുന്നു.

മോഷൻ സെൻസർ ഉപയോഗിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചാണ് സെന്‍സ‌സ് നടത്തിയത്.

