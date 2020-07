ന്യൂഡൽഹി: രാമൻ നേപ്പാളിയാണെന്നും യഥാർഥ അയോധ്യ ഇന്ത്യയിലല്ല നേപ്പാളിലാണെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവകാശപ്പെട്ട നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി കെപി ശർമ ഒലിയെ പരിഹസിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ.

നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി വൈകാതെ ലോകം മുഴുവൻ പിടിച്ചടക്കുമെന്നും യുഎസ്, ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം തങ്ങളുടെതാണെന്ന് വൈകാതെ നേപ്പാൾ അവകാശപ്പെടുമെന്നുമുള്ള ട്രോളുകളാണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ വക സോഷ്യൽ മീഡിയയില്‍ നിറയുന്നത്.

ഇന്ന് അയോധ്യ നേപ്പാളിന്റേതാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി 2025ഓടെ ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കും. 2030ഓടെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കും. 2040ഓടെ സൗരയൂഥവും നേപ്പാളിന്റേതായി മാറുമെന്നും ട്രോളൻമാർ പരിഹസിച്ചു. ഇങ്ങനെ പോയാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രാജ്യത്തിന്റെ ഊർജ്ജസ്വലനായ നേതാവ് ലോകം മുഴുവൻ നേപ്പാളിന്റെതായി കീഴടക്കുമെന്നും ഒരാൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ഒരുനാൾ നേപ്പാൾ പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെ മറ്റൊരു ട്രോൾ ഇങ്ങനെയാണ്...

'ന്യൂയോർക്ക് അമേരിക്കയിലല്ല, യഥാർഥ ന്യൂയോർക്ക് നേപ്പാളിലാണ്. യഥാർഥ ഓസ്‌ട്രേലിയയും നേപ്പാളിലാണ്. യഥാർഥ ടോക്യോ, പാരീസ്, ലണ്ടൻ, ബെര്‍ലിന്‍, ബാങ്കോക്ക്, ഇസ്ലാമാബാദ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളും നേപ്പാളിലായിരുന്നു. ഒരു നേപ്പാളി ആയതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു'.

Brace yourself @realDonaldTrump 😷



The most powerful country with its dynamic and vibrant leader will conquer the entire universe very soon!



World domination ka baap😎💪#Nepal #Ayodhya pic.twitter.com/xFhr2gXoL5 — Aditya (@adi_aithal) July 13, 2020

When I listen that #LordRam belong to Nepal and #Ayodhya is in Nepal not is India.😂#Ayodhya pic.twitter.com/oYTcXAqo8R — Shristi Tiwari (@_shristi_tiwari) July 14, 2020

PM Oli's next claims:-



Ravan was from China!!!

Gautam Buddha was from Russia

Mahavir was from North Pole

He himself came from Luna as he is turning lunatic! #Nepal #oli #ram #ayodhya — The Indian Thing O (@TheIndianThingO) July 13, 2020

Abiral Tamang was a brilliant Nepali Scientist who gave Theory of Nepalivity but Capitalist America stole the theory and renamed it Theory of Relativity and changed name of Abiral Tamang to Albert Einstein pic.twitter.com/yEYO1kqKzt — K.P. Sharma Oli (@_KPOli) July 14, 2020

#Ayodhya Everyones reaction on hearing the news of Shree Ram being nepali#Ayodhya pic.twitter.com/wCS6OqpWgr — Akshay Pratap singh (@ak6official) July 13, 2020

