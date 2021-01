ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഗിനി പന്നികളെല്ലെന്നും മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണം പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതിനു മുന്‍പ് ഭാരത് ബയോടെക്കിന്റെ കോവാക്‌സിന്‍ വിതരണം ചെയ്യരുതെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് എം.പി. മനീഷ് തിവാരി. വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന ആള്‍ക്ക് ഏത് വാക്‌സിന്‍ വേണമെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിമര്‍ശനവുമായി മനീഷ് തിവാരി രംഗത്തെത്തിയത്.

അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് കോവാക്‌സിന് സര്‍ക്കാര്‍ അനുമതി നല്‍കി. ഏതുവാക്‌സിന്‍ കുത്തിവെക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാന്‍ വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന ആള്‍ക്ക് സാധിക്കില്ലെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പറയുന്നത്. കോവാക്‌സിന്റെ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണം ഇതുവരെ പൂര്‍ത്തിയായിട്ടില്ല. ഇത് വാക്‌സിന്റെ കാര്യക്ഷമത സംബന്ധിച്ച് നിരവധി സംശയങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്, മനീഷ് തിവാരി പറഞ്ഞു.

ഇപ്പോള്‍ കോവാക്‌സിന്‍ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള നീക്കത്തില്‍നിന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ പിന്‍തിരിയണം. മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കി, വാക്‌സിന്റെ കാര്യക്ഷമതയും വിശ്വാസ്യതയും തെളിയിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം മാത്രം വാക്‌സിന്‍ വിതരണം നടത്തണം. ജനങ്ങളെ പൂര്‍ണ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാകണം. കോവാക്‌സിന്‍ കുത്തിവെക്കുന്നത് വാക്‌സിന്റെ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണമാക്കി മാറ്റാന്‍ പാടില്ല. ഇന്ത്യക്കാര്‍ ഗിനി പന്നികളല്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യയില്‍ കോവാക്‌സിനും സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോവിഷീല്‍ഡ് വാക്‌സിനുമാണ് അടിന്തര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇതില്‍ ഏതു വാക്‌സിന്‍ തനിക്ക് ലഭ്യമാക്കണം എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരം വാക്‌സിന്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന ആള്‍ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് ഭൂഷണ്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു.

Content Highlights: Indians are not guinea pigs- Manish Tewari over Covid-19 Covaxin