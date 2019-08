ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മുകശ്മീരിന് പ്രത്യേക സ്വയംഭരണപദവി നല്‍കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ 370-ാം അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കാനുള്ള സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ്. ഇതോടെ ജമ്മു കശ്മീരിന് ഇതുവരെ ലഭിച്ചുവന്ന പല പ്രത്യേകാവകാശങ്ങളും ഇല്ലാതാകും. ഇതില്‍ സുപ്രധാനമായ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യക്കാരായ ആര്‍ക്കും ജമ്മു കശ്മീരില്‍ സ്വത്ത് വാങ്ങുകയും വില്‍ക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം. ഇതുവരെയില്ലാതിരുന്ന ഈ അവസരം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളില്‍ അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായ നിരവധി പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്.

പ്രത്യേക പദവിയുടെ ഭാഗമായി ജമ്മുകശ്മീരിലെ സ്ഥിരതാമസക്കാര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് സ്വത്തവകാശമുണ്ടായിരുന്നത്. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് ഭൂമിയോ കെട്ടിടമോ സ്വന്തമാക്കാനോ വില്‍ക്കാനോ അനുവാദമില്ല. സംസ്ഥാനത്തുള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് അവിടെ തൊഴിലെടുക്കാനും അവകാശമുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ 370-ാം അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നതോടെ ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്‍മാര്‍ക്കെല്ലാം ജമ്മുകശ്മീരില്‍ സ്വത്ത് വാങ്ങുകയും വില്‍ക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇന്ത്യന്‍ പൗരന്മാര്‍ക്കെല്ലാം കശ്മീരിലും ജോലിചെയ്യാനും സാധിക്കും.

നേരത്തെ സ്ഥിരവാസിയല്ലാത്ത പുരുഷനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന കശ്മീരി വനിതയുടെ സ്ഥിരവാസിയെന്ന പദവി നഷ്ടപ്പെടുകയും കശ്മീരില്‍ സ്വത്തവകാശം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. 2002-ല്‍ ജമ്മുകശ്മീര്‍ ഹൈക്കോടതി ഈ വ്യവസ്ഥ എടുത്തുകളഞ്ഞു. എങ്കിലും ഇവരുടെ കുട്ടികള്‍ക്ക് പിന്തുടര്‍ച്ചാവകാശം ലഭിക്കില്ല എന്നായിരുന്നു നിയമം. പുതിയ സാഹചര്യത്തില്‍ ഈ വ്യവസ്ഥകളും ഇല്ലാതായി.

ജമ്മു കശ്മീരില്‍ ഭൂമി വങ്ങാന്‍ കാത്തിരുന്നതുപോലെയാണ് നിയമഭേദഗതി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു തൊട്ടു പിന്നാലെ മുതല്‍ പലരുടെയും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്രതികരണങ്ങള്‍. കശ്മീരില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഭൂമിക്കെത്ര വിലയുണ്ടെന്നാണ് ചിലര്‍ക്ക് അറിയേണ്ടത്. കശ്മിരിലെ ഭൂമി കച്ചവടക്കാരെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പറുകള്‍ തേടിയും നിരവധി പേര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പലരും ട്രോളുകളായാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിക്കുന്നതെങ്കിലും ചിലരെങ്കിലും ഇത് ഗൗരവമായെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നു വേണം കരുതാന്‍.

What are the property rates in #Kashmir ? @Housing — The Sanhok Guy (@sanhokguy) August 5, 2019

Someone please provide me property dealer numbers in jammu and Kashmir. 😊😅#370Scrapped — S☆ (@WickedFeline_) August 5, 2019

Thank god i m rich enough to buy a good property in Kashmir. I always thought that my father's money is worthless since we can't take the property at our dream destination. But no more regrets now. — RAHUL TYAGI 🇮🇳🔱 (@rahulastic) August 5, 2019

Please confirm any good property dealer in Kashmir ,Srinagar .#Article370 — Sachin sharma (@sods81) August 5, 2019

Finally, Me and my Bois going to buy Properties in Kashmir.#Article370 pic.twitter.com/OBXXtNwyu1 — Rudraksh Borana (@rudrakshborana) August 5, 2019

Rich ppl are the way to buy properties in kashmir #KashmirParFinalFight#Article370 pic.twitter.com/0RT1HE3B9Q — Indian Bhau (@BhauIndian) August 5, 2019

