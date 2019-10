ഭോപ്പാൽ: തായ്‌ലാന്‍ഡില്‍ റോഡപകടത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യന്‍ സോഫ്‌റ്റ്വെയര്‍എന്‍ജിനീയറുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാന്‍ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ 29കാരി പ്രഗ്യ പലിവാളിന്റെ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാന്‍ കഴിയാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയായിരുന്നു കുടുംബാംഗങ്ങള്‍. കുംടുംബത്തിലുള്ള ആര്‍ക്കും പാസ്‌പോര്‍ട്ട് ഇല്ലാത്തതിനാൽ തായ്‌ലാന്‍ഡില്‍ പോയി മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങാന്‍ കഴിയാതെ പോയത് മാധ്യമങ്ങളില്‍ വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധയില്‍പെട്ട വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വിഷയത്തില്‍ ഇടപെട്ട് വേണ്ട സഹായം നല്‍കുമെന്ന് കുടുംബത്തിന് ഉറപ്പ് നല്‍കി.

ഫുക്കറ്റില്‍ നടക്കുന്ന ഹോങ്കോങ് ആസ്ഥാനമായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സമ്മേളനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ പോയതായിരുന്നു പ്രഗ്യ. ഒപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയാണ് പ്രഗ്യയുടെ മരണ വിവരം ബുധനാഴ്ച വീട്ടുകാരെ അറിയിക്കുന്നത്.

മധ്യപ്രദേശിലെ ചത്തര്‍പുര്‍ ജില്ലയിലാണ് കുടുംബം താമസിക്കുന്നത്. വിവരമറിഞ്ഞയുടന്‍ എംഎല്‍എ അലോക് ചതുര്‍വേദിയെ കുടുംബം വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നു. എംഎല്‍എ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിക്കുകയും ഇത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു.

കാറപകടത്തിലാണ് പെണ്‍കുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് റൂംമേറ്റാണ് കുടുംബത്തെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത്. മൃതദേഹം ഫുക്കറ്റിലെ പാതോങ് ആശുപത്രിയില്‍ മോര്‍ച്ചറിയില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

തായ്‌ലന്‍ഡിലെ ഇന്ത്യന്‍ എംബസ്സി കുടുംബത്തിനുള്ള എല്ലാ സഹായവും നല്‍കി വരുന്നതായി വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര്‍ അറിയിച്ചു.

