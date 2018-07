മുംബൈ: മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് അതിവേഗ റയില്‍പ്പാതയ്ക്കുള്ള സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികള്‍ ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങുകയാണെങ്കിലും ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകളില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ട സൗകര്യങ്ങളുടെ അന്തിമരൂപം തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് റെയിൽവേ. വിമാനങ്ങളിലുള്ളതിനേക്കാള്‍ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഈ ട്രെയിനുകളിലുണ്ടാവുക.

കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന അമ്മമാര്‍ക്ക് പ്രത്യേക മുലയൂട്ടല്‍ മുറികൾ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകളിൽ ഉണ്ടാകും. സ്ത്രീകള്‍ക്കും പുരുഷന്മാര്‍ക്കും പ്രത്യേകം ശൗചാലയങ്ങൾ, വീല്‍ചെയറുകളുപയോഗിക്കുന്ന യാത്രക്കാര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ വിശാലമായ ശൗചാലയങ്ങൾ എന്നിവയും ലഭ്യമാക്കും.

10 കോച്ചുകളുമായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ജാപ്പനീസ് ഇ-5 ഷിങ്കാന്‍സെന്‍ പരമ്പരയില്‍പ്പെട്ട (E5 Shinkansen series bullet trains) ട്രെയിനുകളില്‍ ചെറിയ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ടോയ്‌ലറ്റ് സീറ്റുകള്‍, ഡയപ്പറുകള്‍ സംസ്‌കരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, കുട്ടികള്‍ക്ക് കൈകഴുകാനുള്ള താഴ്ന്ന സിങ്ക് എന്നിവയും തയ്യാറാക്കും.

കോച്ചുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ നിലവിലെ സ്‌റ്റേഷന്‍, അടുത്ത സ്‌റ്റേഷന്‍, ലക്ഷ്യസ്ഥാനം, എത്തുന്ന പ്രതീക്ഷിത സമയം എന്നിവ കാണിക്കുന്ന എല്‍.സി.ഡി. സ്‌ക്രീനുകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവയ്ക്കുപുറമേ, ബിസിനസ്സ് ക്ലാസ് യാത്രക്കാര്‍ക്കായി ഫ്രീസര്‍, ഹോട്ട് കേയ്‌സ്, വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനും ചായ, കാപ്പി തുടങ്ങിയവ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ലഭ്യമാക്കും.

ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേയില്‍ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങളോടെയുള്ള ട്രെയിനുകള്‍ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഓരോ ട്രെയിനിലേയും ആകെയുള്ള 750 സീറ്റുകളില്‍ 55 എണ്ണം ബിസിനസ്സ് ക്ലാസുകളിലും 695 എണ്ണം സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് ക്ലാസുകളിലുമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. യാത്രക്കാര്‍ക്കുള്ള പ്രത്യേക ലഗേജ് സ്‌പേസും ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന്‍ പദ്ധതിക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചിലവ് 5000 കോടി രൂപയാണ്. മുംബൈ-അഹമ്മദാബാദ് അതിവേഗ റെയില്‍പ്പാത ഏറെയും മേല്‍പ്പാലങ്ങള്‍ വഴിയാകുമ്പോള്‍ താനെയ്ക്കും വിരാരിനുമിടയില്‍ 21 കിലോമീറ്റര്‍ ഭൂഗര്‍ഭ പാതയുമുണ്ട്. ഇതില്‍ തന്നെ 7 കിലോമീറ്റര്‍ കടലിനടിയിലൂടെയാണെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

ആകെയുള്ള 508 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ ഏഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന്‍ പിന്നിടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

