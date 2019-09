ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രതിവര്‍ഷം 800 കോടി ലാഭിക്കാനാകുന്ന പരിഷ്‌കാരത്തിന് റെയില്‍വെ ഒരുങ്ങുന്നു. ട്രെയിനുകളില്‍ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ജനറേറ്റര്‍ കാര്‍ ബോഗികള്‍ പടിപടിയായി ഒഴിവാക്കി പകരം യാത്രക്കാര്‍ക്കുള്ള സീറ്റുകള്‍ ഉള്ള കോച്ചുകള്‍ അധികമായി ഘടിപ്പിക്കാനാണ് റെയില്‍വെ ആലോചിക്കുന്നത്. 500ല്‍ അധികം ട്രെയിനുകളിലാണ് ജനറേറ്റര്‍ കാറുകള്‍ നിലവില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവ പൂര്‍ണമായും ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കില്‍ 20,000 സീറ്റുകള്‍ കൂടുതലായി ഘടിപ്പിക്കാന്‍ സൗകര്യം ലഭിക്കും.

ജനറേറ്റര്‍ കാര്‍ ബോഗികള്‍ നിലവില്‍ ഉള്ള ട്രെയിനുകളില്‍ ഈ നീക്കത്തിലൂടെ അധിക യാത്രക്കാരെ ഉള്‍ക്കൊള്ളിക്കാനാകും. ട്രെയിനിലെ എസി, ഫാന്‍, ലൈറ്റുകള്‍ എന്നിവ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാനാവശ്യമായ വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ജനറേറ്റര്‍ കാറുകള്‍ മുഖാന്തിരമാണ്. ഇവ ഒഴിവാക്കി പകരം ഇലക്ട്രിക് ലൈനില്‍ നിന്ന് നേരിട്ട് വൈദ്യുതി സ്വീകരിക്കുക വഴി ജനറേറ്റര്‍ കാറുകള്‍ ഒഴിവാക്കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത്‌. ഇന്ധന ചിലവ് കുറയ്ക്കല്‍, മലിനീകരണം കുറയ്ക്കല്‍ തുടങ്ങിയവയും ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

ഇതിന് പുറമെയാണ് കൂടുതല്‍ യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാന്‍ കഴിയുന്നതിലൂടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ്ങിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന അധിക വരുമാനവും. ഒരു ട്രെയിനില്‍ 144 ബെര്‍ത്തുകള്‍ കൂടുതല്‍ ഘടിപ്പിക്കാമെന്നാണ് റെയില്‍വെയുടെ കണക്ക്‌. ഇത്തരത്തില്‍ പ്രതിവര്‍ഷം 800 കോടിയുടെ ലാഭമാണ് റെയില്‍വെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

Content Highlights: Indian Railways is planning to gradually phase out generator cars from trains