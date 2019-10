പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ വൈകിയോടുന്ന ട്രെയിനില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്ന അമ്മയെ ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെടാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത യുവാവിന്റെ സഹായത്തിനെത്തി റെയില്‍വെ വീണ്ടും സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കൈയടി നേടി. ട്വിറ്ററിലൂടെ സഹായം തേടിയ ശാശ്വതിന്‌ ട്വീറ്റുകളിലൂടെ തന്നെ മറുപടി നല്‍കിയതിന് പുറമെ അമ്മയുമായി സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരവും റെയില്‍വെ ഒരുക്കി നല്‍കി.

Sir, I am unable to contact my mother Mrs.Shila Pandey. She is travelling in Ajmer-SDAH Express 12988 with starting date 28-09-2019 in Coach S5, the train is running late by 12 hours. Sir, please help me know if she is there alright.@PiyushGoyal@PiyushGoyalOffc @RailMinIndia — Sashwat (@curiou_s) September 29, 2019

"സര്‍, അജ്മിര്‍-സിയാല്‍ഡാ എക്‌സ്പ്രസില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്ന എന്റെ അമ്മ ഷീല പാണ്ഡെയെ ബന്ധപ്പെടാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല. ട്രെയിന്‍ 12 മണിക്കൂര്‍ വൈകിയാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അമ്മ സുരക്ഷിതയാണ് എന്ന വിവരം അറിയാന്‍ സഹായിക്കാമോ?". എന്നാണ് ശാശ്വത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. കേന്ദ്ര റെയില്‍ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയലിനേയും റെയില്‍വെ മന്ത്രാലയത്തേയും ശാശ്വത് ടാഗ് ചെയ്തിരുന്നു.

ശാശ്വതിന്റെ ട്വീറ്റിന് താമസിയാതെ തന്നെ റെയില്‍വെ മറുപടി നല്‍കി. അമ്മയുടെ പിഎന്‍ആര്‍ നമ്പറും ഫോണ്‍നമ്പറും നല്‍കാന്‍ റെയില്‍വെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പിന്നാലെ ബോര്‍ഡിങ് തീയതിയും ബോര്‍ഡിങ് സ്‌റ്റേഷനും അറിയിക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് റെയില്‍വെ അടുത്ത ട്വീറ്റ് നല്‍കി. ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിന് വിഷയം കൈമാറിയതായി ശാശ്വതിന് റെയില്‍വെ മറുപടി നല്‍കി. റെയില്‍വെയുടെ സമയോചിതമായ സേവനത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ശാശ്വത് പിന്നീട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Kindly share date of boarding & boarding station name. — Indian Railways Seva (@RailwaySeva) September 29, 2019

റെയില്‍വെ മന്ത്രാലയവും ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജില്‍ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വെ അതിന്റെ യാത്രക്കാരെ കുറിച്ച് സദാ ശ്രദ്ധാലുവാണെന്നും ട്രെയിനില്‍ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന അമ്മയെ ഫോണില്‍ ബന്ധപ്പെടാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നറിയിച്ച ഒരു മകന് അതിനുള്ള സൗകര്യം തങ്ങള്‍ ഒരുക്കി നല്‍കിയെന്നും റെയില്‍വെ മന്ത്രാലയം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. റെയില്‍വെയെ അഭിനന്ദിച്ച് ധാരാളം പേര്‍ കമന്റ് ചെയ്തു.

Indian Railways care for its passengers : A son requested that he is unable to speak to his mother travelling in a train, we promptly reached to his mother and arranged a talk between the two. “अपनों को अपनों से जोड़ती भारतीय रेल” https://t.co/eAVEc9vKVC pic.twitter.com/2PTam1fgFa — Ministry of Railways (@RailMinIndia) September 30, 2019

Content Highlights: Indian Railways help son contact his mother after tweet