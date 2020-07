ന്യൂഡൽഹി: തെക്കേ അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭീമൻ പാമ്പാണ് അനക്കോണ്ട. അതിന്റെ നീളവും വലുപ്പവും കൊണ്ട് ലോകത്തിലേ തന്നെ വലിയ പാമ്പായായാണ് അനക്കോണ്ടയെ കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു 'അനക്കോണ്ട' ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. ശരിക്കും അനക്കോണ്ടയല്ല, റെയിൽവേയുടെ 'അനക്കോണ്ട' ട്രെയിനാണ് ചരിത്രം രചിച്ചത്. മൂന്ന് ചരക്ക് തീവണ്ടികൾ ചേർത്ത് ഒരെണ്ണമാക്കി മാറ്റിയാണ് റെയിൽവേ ചരിത്രം രചിച്ചത്.

സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ഡിവിഷനിലെ ചരക്ക് ട്രെയിനുകളാണ് ചരിത്രം രചിച്ചത്. ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ബിലാസ്പുരിൽ നിന്ന് ജാർഖണ്ഡിലെ ചക്രധർപുർ വരെയുള്ള 408 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തേക്കാണ് റെയിൽവേയുടെ 'അനക്കോണ്ട' ചരക്കുകളുമായി പോയത്. ഏതാണ്ട് 15000 ടണ്ണോളം വരുന്ന ചരക്കുകളാണ് ഇതുവഴി നീക്കിയത്.

ചരക്ക് നീക്കത്തിന് വേണ്ടിവരുന്ന സമയം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാനും ഇതുവഴി സാധിച്ചു. 177 വാഗണുകളും മൂന്ന് ഇലക്ട്രിക് ലോക്കോമോട്ടീവ് എഞ്ചിനുകളും അടങ്ങുന്നതാണ് ഭീമൻ ട്രെയിൻ. ഓരോ എഞ്ചിനും 6000 എച്ച്.പി കരുത്താണ് ഉള്ളത്.

