ഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് എല്ലാ തീവണ്ടികളും എ.സിയാക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യപടിയായി എക്കോണമി എ.സി കോച്ചുകള്‍ വിവിധ സോണുകളില്‍ എത്തിത്തുടങ്ങി. സ്ലീപ്പറിനും ത്രീടയര്‍ എ.സിക്കും ഇടയിലായിരിക്കും പുതിയ കോച്ചുകളുടെ സ്ഥാനം. ടിക്കറ്റ് നിരക്കും സ്ലീപ്പറിനും ത്രീടയറിനും മധ്യേയായിരിക്കുമെന്നതിനാല്‍ ഇടത്തരക്കാരില്‍ വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുമെന്നാണ് റെയില്‍വേ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

3E എന്ന പേരിലായിരിക്കും റിസര്‍വ് ചെയ്യേണ്ടത്. രാജ്യത്താകെ 806 പുതിയ എക്കോണമി എ.സി കോച്ചുകളാണുള്ളത്. ഇതില്‍ 144 കോച്ചുകള്‍ ദക്ഷിണ റെയില്‍വേ സോണിന് അനുവദിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

യാത്ര സുഖകരമാക്കുക, വേഗത കൂട്ടുക, വരുമാനം വര്‍ധിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് എക്കോണമി കോച്ചുകളിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിലവിലെ സ്ലീപ്പര്‍ കോച്ചുകളില്‍ 72 ബെര്‍ത്തുകളാണുള്ളത്. എക്കോണമി എ.സി കോച്ചുകളില്‍ ഇത് 83 ആയി ഉയര്‍ത്തും.

ഈ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടെയോ അടുത്ത വര്‍ഷം ആദ്യത്തോടെയോ രാജ്യത്ത് 806 എക്കോണമി കോച്ചുകള്‍ സര്‍വീസ് തുടങ്ങുമെന്നാണ്‌ റെയില്‍വേ അധികൃതര്‍ പറയുന്നു. രാജ്യത്തെ നാല് കോച്ച് ഫാക്ടറികളിലായി നിര്‍മാണം നടക്കും. റെയില്‍വേയിലെ ആധുനികവത്കരണമാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

