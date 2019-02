ന്യൂഡല്‍ഹി: പാകിസ്താനിലെ ഇന്ത്യന്‍ സ്ഥാനപതി അജയ് ബിസാരിയയെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഡല്‍ഹിക്ക് വിളിപ്പിച്ചു. പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന കൂടിയാലോചനകളില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി തന്നെ അദ്ദേഹം ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് തിരിക്കുമെന്ന് എ എന്‍ ഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ഇന്ത്യയിലെ പാക് സ്ഥാനപതിയെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വിളിച്ചുവരുത്തി പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിരുന്നു. പാക് സ്ഥാനപതി സൊഹൈല്‍ മഹ്മൂദിനെയാണ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിജയ് ഗോഖലെ വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. ജവാന്മാരുടെ മരണത്തില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഗോഖലെ സൊഹൈലിനെ അറിയിച്ചതായി അധികൃതരെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ഭീകര സംഘടനയായ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിനെതിരെ ഉടന്‍ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് സൊഹൈലിനോട് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ പങ്കില്ലെന്ന വാദവുമായി പാക് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവന ഇന്ത്യ തള്ളിയിരുന്നു.

വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞാണ് പരിശീലനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയ സി ആര്‍ പി എഫ് വാഹന വ്യൂഹത്തിനു നേര്‍ക്ക് ഭീകരര്‍ ചാവേര്‍ ആക്രമണം നടത്തിയത്. മലയാളിയായ വി വി വസന്ത്കുമാര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 45 ജവാന്മാരാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പാക് ഭീകരസംഘടനയായ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു.

Sources: Indian High Commissioner to Pakistan Ajay Bisaria will leave tonight for Delhi for the consultations tomorrow. #PulwamaAttack https://t.co/M4THwLSyKX — ANI (@ANI) February 15, 2019

