ന്യൂഡല്‍ഹി: ബ്രിട്ടന്‍ പിടിച്ചെടുത്ത ഇറാനിയന്‍ എണ്ണക്കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യക്കാരായ ജീവനക്കാരെ ലണ്ടനിലെ ഇന്ത്യന്‍ ഹൈക്കമ്മീഷനിലെ കോണ്‍സല്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു.

ബുധനാഴ്ചയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥസംഘം ജീവനക്കാരെ സന്ദര്‍ശിച്ചത്‌. ഹൈക്കമ്മീഷന്‍ അംഗങ്ങള്‍ കപ്പല്‍ ജീവനക്കാരെ സന്ദര്‍ശിച്ചതിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ വിദേശകാര്യസഹമന്ത്രി വി മുരളീധരന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

ജീവനക്കാര്‍ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണുള്ളത്. മോചനം എത്രയും നേരത്തെ സാധ്യമാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പു നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ യാത്രാരേഖകളും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ലണ്ടനിലെ ഹൈക്കമ്മീഷന്‍ ഏര്‍പ്പാടാക്കി നല്‍കുമെന്നും മുരളീധരന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ബ്രിട്ടന്‍ പിടിച്ചെടുത്ത ഇറാനിയന്‍ എണ്ണക്കപ്പലായ ഗ്രേസ് 1 ല്‍ 24 ഇന്ത്യക്കാരാണുള്ളത്. ഇവരെ കൂടാതെ റഷ്യ,ലാത്വിയ, ഫിലിപ്പൈന്‍സ് സ്വദേശികളും കപ്പലിലുണ്ട്. ജൂലൈ നാലിനാണ് ബ്രിട്ടന്‍ ഗ്രേസ് 1 കപ്പല്‍ പിടിച്ചെടുത്തത്.

@HCI_London team met the Indian crew/staff on board VLCC Grace 1 yesterday. Crew’s morale is high. Assured all assistance for early release. HCI London will facilitate necessary travel document and related arrangements. @narendramodi @PMOIndia @AmitShah @DrSJaishankar @MEAIndia pic.twitter.com/xEMsJpNeDo