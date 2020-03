ന്യൂഡല്‍ഹി: തന്റെ വാക്കുകള്‍ കേള്‍ക്കാത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അംഗീകാരം തനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് എട്ട് വയസുകാരി. ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രേറ്റ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തക ലിസിപ്രിയ കംഗുജം ആണ് പ്രധാമന്ത്രിയുടെ അംഗീകാരം നിരസിച്ച് വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടം പിടിച്ചത്.

മാര്‍ച്ച് എട്ടിന് വനിതാദിനത്തില്‍ തന്റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളായിരിക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായി ലിസിപ്രിയയെ തെരെഞ്ഞെടുത്തതായി MyGovIndia ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ലിസിപ്രിയ മണിപ്പൂരില്‍ നിന്നുള്ള കാലാവസ്ഥ പ്രവര്‍ത്തകയാണെന്നും 2019ല്‍ ഡോ. എപിജെ അബ്ദുള്‍ കലാം ചില്‍ഡ്രന്‍ അവാര്‍ഡിന് അര്‍ഹയായിട്ടുണ്ടെന്നും ലോക ശിശു സമാധാന പുരസ്‌കാരം, ഇന്ത്യ സമാധാന സമ്മാനം എന്നിവ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, ഇവള്‍ പ്രചോദനമാണെന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കില്‍ ഇവളെ പോലെ പ്രചോദനങ്ങളായ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് ട്വീറ്റ് ചെയ്യുവെന്നായിരുന്ന ഉള്ളടക്കം

Dear @narendramodi Ji,

Please don’t celebrate me if you are not going to listen my voice.



Thank you for selecting me amongst the inspiring women of the country under your initiative #SheInspiresUs. After thinking many times, I decided to turns down this honour. 🙏🏻



Jai Hind! pic.twitter.com/pjgi0TUdWa — Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) March 6, 2020

എന്നാല്‍ ഇതിന് മറുപടിയുമായി ലിസിപ്രിയ രംഗത്തെത്തി. പ്രചോദനമായ സ്ത്രീകളില്‍ ഒരാളായി തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതില്‍ തനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ താന്‍ ഈ ആദരം നിരസിക്കുകയാണെന്നും ലിസിപ്രിയ വ്യക്തമാക്കി. തന്നെ കേള്‍ക്കാത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആദരം തനിക്കുവേണ്ടെന്നാണ് ഇതിന് ലിസിപ്രിയ നല്‍കിയ മറുപടി. പ്രിയപ്പെട്ട നരേന്ദ്ര മോദിജി എന്റെ വാക്കുകള്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ലെങ്കില്‍ എന്നെ ആഘോഷിക്കുകയും വേണ്ട.. ലിസിപ്രിയ കുറിച്ചു.

Dear brothers/ sisters/ Sir/ Madam,



Stop all propaganda to bully me. I’m not against anyone. I just wants system change, not climate change.



I don’t expect anything from anyone except I want our leaders to listen my voice.



I believe my rejection will helps to listen my voice. — Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) March 7, 2020

ലിസിപ്രിയയുടെ ഈ തീരുമാനത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. എന്നാല്‍ എതിര്‍ത്തവരും കുറവായിരുന്നില്ല. ഇവര്‍ക്കും ലിസിപ്രിയ ട്വിറ്ററിലൂടെ മറുപടി നല്‍കി.

തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രചാരണം അവസാനിപ്പിക്കുക. താന്‍ ആര്‍ക്കും എതിരല്ല. നേതാക്കന്‍മാര്‍ തന്റെ ശബ്ദം കേള്‍ക്കുകയാണ് തന്റെ ഉദ്ദേശം. ഈ നിരസനത്തിലൂടെ തന്റെ ശബ്ദം കേള്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. പിന്തുണച്ച രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് ലിസിപ്രിയ പറഞ്ഞു.. എനിക്ക് അഭിനന്ദനം ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോള്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാര്‍ലമെന്റില്‍ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഉയര്‍ത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. എന്നെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കരുത്. എന്നെ അഭിനന്ദിക്കരുത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സൗജന്യം ആവശ്യമില്ല.

And also,

Dear politicians & political parties,



I don’t need appreciation for this. Instead ask your MPs to rise my voice at the ongoing Parliament session. Never attempt to use me for your political gains and propagandas. don’t appreciate it. I’m not in your favour. — Licypriya Kangujam (@LicypriyaK) March 7, 2020

കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിനെതിരെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്വീഡിഷ് പെണ്‍കുട്ടി ഗ്രേറ്റ തുന്‍ബര്‍ഗിനോട് താരമമ്യപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രേറ്റ എന്നാണ് ലിസിപ്രിയയെ വിശേഷിപ്പിക്കാറ്. എന്നാല്‍ ഈ വിശേഷണം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ലിസിപ്രിയ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

Content Highlight: Indian Greta Licypriya Kangujam reject PM Modd's SheInspiresUs