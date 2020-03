ന്യൂഡല്‍ഹി: വിസ്മയങ്ങളുടെ കലവറയാണ് പ്രകൃതിയെന്ന് വീണ്ടും തെളിയിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ വൈറലാകുകയാണ്. വീഡിയോ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഒരു ജീവി പതിയെപ്പതിയെ മരം കയറിപ്പോകുന്നു.

ഇനി എന്താണ് ഈ ജീവിയെന്ന് ചോദിക്കാന്‍ വരട്ടെ, അതിന്റെ പേരെന്തെന്ന് തിരയുകയാണ് വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവരും. ഐ.എഫ്.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥനായ പര്‍വീണ്‍ കസ്വാനാണ് വീഡിയോ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ചിട്ടുള്ളത്.

പുല്‍ച്ചാടിയുടെ അസ്ഥികൂടം പോലുണ്ടെന്നും അന്യഗ്രഹജീവിയാണെന്നും ഒക്കെയാണ് പലരുടെയും കണ്ടെത്തല്‍.

വീഡിയോ കാണാം.

#Nature has filled every detail with precisel. Details which many a times we don't observe. Video by Maria Chacon. Believe me you have never seen such creature till now. #AmazingNature pic.twitter.com/jy0h9za8o0