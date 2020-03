ന്യൂഡല്‍ഹി: ശക്തമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തകര്‍ന്നടിയുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. 'കൊറോണ ഒരു വലിയ പ്രശ്‌നമാണ്. അവഗണിക്കുന്നത് പരിഹാരമല്ല. ശക്തമായ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തകരും. സര്‍ക്കാര്‍ സ്തംഭനാവസ്ഥയിലാണ്' രാഹുല്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി.

കൊറോണ വൈറസ്ബാധ വ്യാപിക്കുന്നതിനിടെ ഓഹരി വിപണികള്‍ കനത്ത തകര്‍ച്ചയെ നേരിടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് രാഹുലിന്റെ പ്രതികരണം.

രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള്‍ക്കും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥക്കും കൊറോണവൈറസ് ഗുരുതരമായ ഭീഷണിയാണ് ഉയര്‍ത്തുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ ഇത് ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നില്ല. സമയബന്ധിതമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തിയില്ലെങ്കില്‍ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാകുമെന്നും രാഹുല്‍ താന്‍ മുമ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കാര്യങ്ങള്‍ റീട്വീറ്റ് ചെയ്ത്‌ക്കൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കി.

ഇതിനിടെ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗം പാര്‍ലമെന്റ് മന്ദിരത്തില്‍ ചേര്‍ന്നു. ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് മന്ത്രിമാരായ നിര്‍മലാ സീതാരാമന്‍, പിയൂഷ് ഗോയല്‍, പ്രകാശ് ജാവദേക്കര്‍ എന്നിവര്‍ മന്ത്രിസഭാ യോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കും.

