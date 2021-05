കൊളംബോ: ശ്രീലങ്കയിലെ കൊളംബോ തീരത്തിന് സമീപത്ത് വെച്ച് തീപിടിച്ച ചരക്ക് കപ്പലിലെ തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ തുടരുന്നു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് ഇന്ധനവും മറ്റ് രാസവസ്തുക്കളും നിറച്ച കപ്പലിന് തീപിടിച്ചത്. തീ പൂര്‍ണമായും അണയ്ക്കാനായിട്ടില്ല.

ഹസിറയില്‍ നിന്ന് ചരക്ക് നിറച്ച് കൊളംബോയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട mv X പ്രസ് പേള്‍ എന്ന കപ്പലിലാണ് തീപ്പിടുത്തമുണ്ടായത്. കൊളംബോ തുറമുഖത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെ മെയ് 20നാണ് തീപ്പിടുത്തമുണ്ടായത്. 1486 കണ്ടെയ്നറുകളാണ് കപ്പലിലുള്ളത്. 25 ടണ്‍ നൈട്രിക് ആസിഡ് ഉള്‍പ്പെടെ മാരകമായ രാസവസ്തുക്കൾ ചരക്കിലുള്‍പ്പെടുന്നു. തീപ്പിടിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് നിരവധി കണ്ടെയ്നറുകളില്‍ ഇതിനോടകം ചെറു സ്‌ഫോടനങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 325 മെട്രിക് ടണ്‍ ഇന്ധനമാണ് കപ്പലിലുള്ളതെന്ന് പ്രതിരോധമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

തീ നിയന്ത്രണവിധേയമായെങ്കിലും പൂര്‍ണമായും അണയ്ക്കാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. തുടര്‍ന്ന് ശ്രീലങ്കന്‍ അധികൃതര്‍ ഇന്ത്യന്‍ തീരസുരക്ഷാ സേനയുടെ സഹായം തേടി. കൊളംബോ തീരത്ത് നിന്ന് 18 കി.മീ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് കപ്പല്‍ നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്നത്. കപ്പലിലെ 25 ക്രൂ അംഗങ്ങളേയും സുരക്ഷിതരായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇവരില്‍ അഞ്ച് പേര്‍ ഇന്ത്യാക്കാരാണ്.

ഇന്ത്യന്‍ തീരസുരക്ഷാസേനയുടെ കപ്പലുകളായ വൈഭവ്, വജ്ര എന്നിവയെ രക്ഷപ്രവര്‍ത്തനത്തായി കൊളംബോ തീരത്തേക്ക് അയച്ചു. അഗ്നിസുരക്ഷ, പൊല്യൂഷന്‍ റെസ്‌പോണ്‍സ് എന്നിവയില്‍ വൈഗഗ്ധ്യമുള്ള കപ്പലുകളാണ് ഇവ. ശ്രീലങ്കന്‍ അധികൃതര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരമാണ് കപ്പല്‍ അയച്ചതെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിരോധമന്ത്രാലയം വക്താക്കള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

തീരസുരക്ഷാസേനയുടെ കൊച്ചിയിലേയും ചെന്നൈയിലേയും രണ്ട് കപ്പലുകളും ആവശ്യമെങ്കില്‍ സഹായത്തിനായി പോവാന്‍ സജ്ജമാണ്. ആകാശ നിരീക്ഷണത്തിനായി ചെന്നൈയില്‍ നിന്നും കൊച്ചിയില്‍ നിന്നുമുളള രണ്ട് എയര്‍ക്രാഫ്റ്റുകളും സജ്ജമായിട്ടുണ്ട്. അടിയന്തര രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ തീ പൂര്‍ണമായും അണയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

