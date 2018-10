മുംബൈ: ശ്രീലങ്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് മൈത്രിപാല സിരിസേനയെ വധിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ലങ്കന്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത മലയാളി നിരപരാധിയാണെന്ന് സഹോദരന്‍. സെപ്റ്റംബര്‍ 23നാണ് സിരിസേനയെ ഗൂഢാലോചനയെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് എം.തോമസ് എന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരനെ പോലീസ് കൊളംബോയില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നും മാനസിക -ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ളയാളാണ് തോമസ് എന്നും സഹോദരന്‍ പറഞ്ഞതായി ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് ഡോട്ട് കോം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. തോമസിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മോചിപ്പിച്ച് വൈദ്യസഹായം നല്‍കണമെന്നും പേരു വെളിപ്പെടുത്താന്‍ താത്പര്യപ്പെടാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയസഹോദരന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിരമിച്ച സിവില്‍ എന്‍ജിനീയറായ ഇദ്ദേഹം മുംബൈയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

ശ്രീലങ്കയിലെ സ്വയംപ്രഖ്യാപിത അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ നമല്‍ കുമാരയുടെ വസതിയില്‍നിന്നാണ് തോമസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സിരിസേനയെയും മുന്‍പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ഗോതഭയ രാജപക്‌സയെയും വധിക്കാന്‍ ശ്രമം നടക്കുന്നെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയ ആളാണ് നമല്‍.

ഇന്ത്യന്‍ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സിയായ റോ തന്നെ വധിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ശ്രീലങ്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് മൈത്രിപാല സിരിസേന പറഞ്ഞതായുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ കഴിഞ്ഞമാസം പുറത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ വാര്‍ത്ത അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും താന്‍ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് വിശദീകരിച്ച് ഒക്ടോബര്‍ പതിനേഴിന് സിരിസേന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ഫോണ്‍ വിളിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

എന്നാല്‍ വധശ്രമത്തെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് അറസ്റ്റിലായ തോമസ് ഇപ്പോളും കസ്റ്റഡിയില്‍ തുടരുകയാണ്. ഭീകരവിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരമാണ് തോമസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഇത് കെട്ടിച്ചമച്ച കേസാണെന്നും തന്റെ സഹോദരന്‍ ശ്രീലങ്കയിലെ രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയുടെ ഇരയാണെന്നും തോമസിന്റെ സഹോദരന്‍ പറഞ്ഞു. അറസ്റ്റിലാകുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് തോമസുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. തന്റെ ജീവന്‍ അപകടത്തിലാണെന്നും ശത്രുക്കള്‍ വലയം ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നും അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതായും തോമസിന്റെ സഹോദരന്‍ പറഞ്ഞു.

തോമസ് അറസ്റ്റിലായ കാര്യം സെപ്റ്റംബര്‍ 25ന് ഇന്ത്യന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് തന്നെ അറിയിച്ചത്.തോമസിന്റെ ആധാര്‍ കാര്‍ഡ് കാണണമെന്ന് അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും സഹോദരന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. വിസാ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും താമസം തുടര്‍ന്നതിനാലാണ് തോമസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അറിയിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

1997ലുണ്ടായ അപകടത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് തോമസ് മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത്. അന്ന് തലയ്ക്ക് തോമസിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ബി കോം ബിരുദധാരിയാണ് തോമസ്. എയര്‍പോര്‍ട്ട് അതോറിറ്റിയില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് കം അക്കൗണ്ടന്റായി ജോലി നോക്കിയിരുന്നു. അന്ധേരിയിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. 1992ല്‍ കേരളത്തിലെ എ ഐ എ ഓഫീസിലേക്ക് മാറി. പിന്നീട് തനിക്കറിയാത്ത കാരണത്താല്‍ തോമസിന്റെ ജോലി എ ഐ എ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യക്കു നല്‍കിയതായും തോമസിന്റെ സഹോദരന്‍ പറഞ്ഞു. തോമസും ഭാര്യയും വിവാഹമോചനം നേടിയിട്ട് വര്‍ഷങ്ങളായെന്നും ഇവര്‍ക്ക് ഒരു മകനുണ്ടെന്നും സഹോദരന്‍ പറഞ്ഞു.

2016ലാണ് തോമസിനെ താന്‍ അവസാനമായി കണ്ടത്. കേരളത്തില്‍ ഏഴ് മുറികളുള്ള ഒരു ബംഗ്ലാവ് തോമസിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഭാര്യ കൈവശപ്പെടുത്തുമെന്ന് തോമസ് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നെന്നും സഹോദരന്‍ പറഞ്ഞു. വസ്തു നികുതിയടയ്ക്കാന്‍ തോമസിനൊപ്പം കേരളത്തിലേക്ക് താനും പോയിരുന്നതായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. പിന്നീട് തോമസിനെ കാണാതാവുകയായിരുന്നു.

അതിനു ശേഷം 2017ന്റെ ആരംഭത്തോടെയാണ് തോമസിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും കേള്‍ക്കുന്നത്. ശ്രീലങ്കയിലാണെന്ന് പറയാനായിരുന്നു വിളിച്ചത്. സന്തോഷത്തോടെയാണ് വിളിച്ചതെന്നും കൊളംബോയിലേക്ക് ചെല്ലാന്‍ തന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും സഹോദരന്‍ പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ ഉപജീവനത്തിനുള്ള ഉപാധി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നതെന്നോ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നോ ഉള്ള കാര്യങ്ങള്‍ തോമസിനോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സഹോദരന്‍ പറഞ്ഞു. പിന്നീടുള്ള കുറച്ചുമാസങ്ങളില്‍ മിസ്ഡ് കോളുകളിലൂടെയാണ് താനും തോമസും ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

തോമസിന്റെ കൈവശം പണമുണ്ടാവില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ മിസ്ഡ് കോള്‍ കാണുമ്പോള്‍ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. സെപ്റ്റംബര്‍ മൂന്നാംവാരമാണ് തോമസുമായി അവസാനമായി സംസാരിച്ചത്. തനിക്ക് ഒരുപാട് ശത്രുക്കളുണ്ടെന്ന് അന്ന് തോമസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. തിരികെ വരികയോ അല്ലെങ്കില്‍ പോലീസിനോ ഇന്ത്യന്‍ എംബസിക്കോ പരാതി നല്‍കാനോ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ശ്രീലങ്കയിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി താന്‍ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ തോമസുമായി സംസാരിക്കാന്‍ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സഹോദരന്‍ പറഞ്ഞു. തോമസിനെ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇതുവരെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സഹോദരന്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. തോമസിന്റെ അനാരോഗ്യം കണക്കിലെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള കേസുകള്‍ റദ്ദാക്കണമെന്ന് സഹോദരന്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചു. തോമസിനെ ഉടന്‍ വിട്ടയക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കുറഞ്ഞപക്ഷം മാനസികാരോഗ്യ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കണമെന്നും സഹോദരന്‍ അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

