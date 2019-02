ന്യൂഡല്‍ഹി: വ്യോമസേനയുടെ മിന്നലാക്രമണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദുമായും ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യനായിഡുവുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.

ചൊവ്വാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ നടന്ന മിന്നലാക്രമണത്തിന്റെ വിശദവിവരങ്ങള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ഇരുവരെയും അറിയിച്ചു. ഡല്‍ഹിയില്‍ സുരക്ഷാകാര്യ മന്ത്രിസഭാ സമിതിയുടെ യോഗത്തിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രപതിയുമായും ഉപരാഷ്ട്രപതിയുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.

അതിനിടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ഡല്‍ഹിയില്‍ സര്‍വകക്ഷിയോഗം വിളിച്ചു. വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്കാണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടി പ്രതിനിധികളുടെയും യോഗം വിളിച്ചുചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതേസമയം ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവല്‍ കരസേന, വ്യോമസേന മേധാവികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. മിന്നലാക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അതിര്‍ത്തിയിലെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തു.

Content Highlights: indian army second surgical strike pm modi briefed with president and vice president